Новое назначение в акимате Актау

Ерлан Саркенов. Фото предоставили в городском акимате

Ерлан Саркенов родился в 1986 году в Актау.



В 2008 году окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга по специальности «Юрист».



В 2019 окончил Таразский государственный университет по специальности «Архитектура».



С 2009 по 2011 годы занимал должность регистратора, главного специалиста в городском отделе архитектуры и градостроительства.



С 2016 по 2018 годы был руководителем городского отдела архитектуры и градостроительства.



С 2019 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области и заместителя руководителя управления.