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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 1632

Новое назначение в акимате Актау

Руководителем Актауского городского отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства назначен Ерлан Саркенов, сообщили в городском акимате.

Ерлан Саркенов. Фото предоставили в городском акимате
Ерлан Саркенов родился в 1986 году в Актау.

В 2008 году окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга по специальности «Юрист».

В 2019 окончил Таразский государственный университет по специальности «Архитектура».

С 2009 по 2011 годы занимал должность регистратора, главного специалиста в городском отделе архитектуры и градостроительства.

С 2016 по 2018 годы был руководителем городского отдела архитектуры и градостроительства.

С 2019 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области и заместителя руководителя управления.



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Комментарии ( 5 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:08
618965450,
lol
 
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  • strana.kz
 618965450 (Посетители) Сегодня, 14:39
strana.kz, наращивал связи, чтоб просто папку таскать
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:20
Новое назначение в акимате

Ну вот! Ещё один! За всю жизнь ни раз в руках не подержал кирпич,а всё туда же...
 
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  • NASA
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:05
а с 11 по 16 где был и что делал?
 
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  • nazarbayevskii
  • OpenSuser
 14679677 (Посетители) Сегодня, 13:44
Ну теперь понятно все.
 
 

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