Две дороги временно закроют в Актау

По информации чиновников, ТОО «Маэк Казатомпром» планирует заменить устаревшие тепловые сети под магистралью.В связи с ремонтом с 13 по 15 августа временно закрывается дорога между 1 и 3А микрорайонами.С 20 по 22 августа дорога между 1 и 1А микрорайонами также будет закрыта.Как сообщили в акимате, временно будут введены изменения в маршрутах движения общественного транспорта по этим дорогам.Конечная остановка общественного транспорта №3 будет перед магазином «Максим», а общественный транспорт №2 будет объезжать областную стоматологическую поликлинику в том же направлении через клинику «СофиМед».