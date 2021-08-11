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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 943

Счёт за электроэнергию завысили в 20 раз жительнице Мунайлинского района

Спустя пять лет после подключения дома жительницы Мунайлинского района к электросетям ей выставили счёт на сумму, в 20 раз превышающую прежние счета. Приговор по данному делу озвучили в специализированном административном суде Актау.

Фото из архива Lada.kz
Жительница Мунайлинского района в 2016 году обратилась в энергокомпанию с заявлением подключить её дом к электросетям. Просьба женщины была выполнена. Все договора были подписаны надлежащим образом. Во избежание недоразумений в договорах даже предусмотрели цену за каждый киловатт.

В июне этого года она получила счёт к оплате задолженности за потребленную электроэнергию на сумму 2 291 085 тенге. При этом жительница добросовестно ежемесячно оплачивала все коммунальные услуги.

Она обратилась за разъяснением в энергокомпанию, где ответили, что в 2018 году ей установили новый счётчик и подключили через трансформатор. По этой причине она должна платить в 20 раз больше, чем обычно. В случае неуплаты компания пригрозила отключить электричество.

От безысходности женщина обратилась в суд с иском и просила признать действия ответчиков незаконными.

Суд установил, что в июне 2021 года работники энергокомпании самостоятельно составили акт о нарушении со стороны потребителя, указав, что женщина подключена к энергосетям через трансформатор. Произвели перерасчёт задолженности, выставили счёт на сумму в 20 раз больше, чем обычно.
Административный суд вынес вердикт в пользу потребителя, признав незаконным начисленную сумму.

- Со стороны потребителя никаких нарушений правил, хищений электроэнергии не установлено. Никаких договоров, предупреждении на умножение суммы задолженности не было. Энергокомпания по своему усмотрению произвела перерасчёт суммы, что является незаконным. Абонент ежемесячно оплачивал за электричество по счётчику, - сообщили в суде.


Приговор по данному делу огласили вчера, 10 августа, в специализированном административном суде Актау. Решение ещё не вступило в законную силу.



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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
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Тина (Посетители) Сегодня, 16:57
А почему не пишите что электроэнергия опять подорожала?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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