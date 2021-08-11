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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 1295

Нарушителей карантинных ограничений массово выявляют в Мангистау

Около 900 объектов предпринимательства в регионе за последние две недели проверили на соблюдение карантинных мер. Итоги проверок были озвучены на совещании под руководством заместителя акима Мангистауской области Гульмиры Калмуратовой, сообщили в Центре общественных коммуникаций.

Фото из доступных источников
В Мангистауской области, по словам Гульмиры Калмуратовой, усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В выходные дни с 30 июля по 1 августа и с 6 августа по 8 августа проверены около 900 объектов предпринимательства.
Из 246 объектов в Актау на 71 были заполнены акты.

В числе нарушителей карантина оказались ночные клубы и лаундж бары («Н2О», «PR», «Монтана бланка», «Мэрилин», «Tangiers», рестораны («Мунайшы», «Aktau Palaca», «Самарканд», «Seasons», «Шашлычная №1», магазины и торговые дома («Мечта», «Зета»), бани и бассейны («Victory», «Алем»), компьютерные и игровые клубы («Champions», «BlackHole», «Арена», «LOG», «Спэйс», «Джек», «Джек»), кафе («Шамс», «Тонгал хаус», «Beer&Meet» , «Салам бро», «EL lounge bar», «Тонгал хаус» , «На разлив», «Монако», «Донерист», «БайЕр», «Бистро», «Дядя Гадим», «Айтан», «Coffee Boom», «Карамель», «Charcoal Doner» , «ТӘSH FOOD» , «Маида» , «Узбечка», «Али Донер», «Восточная кухня»), пивные бары («8-9», «Пивко»).

В Жанаозене проверено 133 объекта. Нарушения выявлены в бильярдном клубе «Дуплет», а также в ресторанах «Атамекен» и «АкСулу», где проводили свадебные мероприятия.

В Мунайлинском районе проверено 114 объектов. В результате на 10 из них составлены акты. Это рестораны «Байтерек», «Атамекен», «Ак сарай», «Мирас», «Royal Palace», «Ердаулет», «Баксарай», «Болат», кафе «ББ суши Мунайлы», бани «Акбулак», «777». Также нарушителем стал местный житель района, который устроил семейное мероприятие у себя дома.

В Бейнеуском районе проверено 110 объектов. Акт составлен на строительный магазин «Медиман».

В Тупкараганском районе проверено более 100 объектов. Нарушения выявлены на одном объекте.

В Каракиянском районе (26 объектов) и в Мангистауском районе (162 объекта) нарушений не выявлено.



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Комментарии ( 6 )

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  • Альфарий
 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 20:02
Н2О вычеркните. Итак уже опозорились Риксос включите в список
 
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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 19:57
Я вообще не вижу, чтобы кто-то соблюдал какие-то карантинные ограничения. Чего их выявлять?
 
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  • malovdmitriy
  • Альфарий
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:11
Ну как всегда про сам Rixos скромно и стыдливо умолчали...алло руководство акимата в лице Гульмиры Калмуратовой, а почему только эти объекты и заведения вы отметили,а слабо озвучить и масштабные мероприятия которые проводятся на курортно-развлекательном комплексе в RIXOS RESORTS или это богоугодное заведения для вас напрочь отсутствует...Смех и грех такое выслушивать от властей имущих...Стыдобище позорное все ваши выкладки раз к олигархам боитесь иной раз сунуться...
 
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babe (Посетители) Сегодня, 18:45
Ничего удивительного! Всем хочется заработать , а граждане если посещают заведения , то отдают себе отчет , что могут заразиться ! Да и к чему этот список оглашать в СМИ?
 
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Око (Посетители) Сегодня, 18:21
Альфарий,
Риксос же это гостиница. Гостиничные комплексы могут работать с 80% наполняемостью.

всё вижу
 
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  • malovdmitriy
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 18:12
А историю с блогершей какой-то в риксосе уже замяли? Чем дело то кончилось?
 
 

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