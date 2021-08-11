Нарушителей карантинных ограничений массово выявляют в Мангистау

Фото из доступных источников

В Мангистауской области, по словам Гульмиры Калмуратовой, усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.



В выходные дни с 30 июля по 1 августа и с 6 августа по 8 августа проверены около 900 объектов предпринимательства.

Из 246 объектов в Актау на 71 были заполнены акты.



В числе нарушителей карантина оказались ночные клубы и лаундж бары («Н2О», «PR», «Монтана бланка», «Мэрилин», «Tangiers», рестораны («Мунайшы», «Aktau Palaca», «Самарканд», «Seasons», «Шашлычная №1», магазины и торговые дома («Мечта», «Зета»), бани и бассейны («Victory», «Алем»), компьютерные и игровые клубы («Champions», «BlackHole», «Арена», «LOG», «Спэйс», «Джек», «Джек»), кафе («Шамс», «Тонгал хаус», «Beer&Meet» , «Салам бро», «EL lounge bar», «Тонгал хаус» , «На разлив», «Монако», «Донерист», «БайЕр», «Бистро», «Дядя Гадим», «Айтан», «Coffee Boom», «Карамель», «Charcoal Doner» , «ТӘSH FOOD» , «Маида» , «Узбечка», «Али Донер», «Восточная кухня»), пивные бары («8-9», «Пивко»).



В Жанаозене проверено 133 объекта. Нарушения выявлены в бильярдном клубе «Дуплет», а также в ресторанах «Атамекен» и «АкСулу», где проводили свадебные мероприятия.



В Мунайлинском районе проверено 114 объектов. В результате на 10 из них составлены акты. Это рестораны «Байтерек», «Атамекен», «Ак сарай», «Мирас», «Royal Palace», «Ердаулет», «Баксарай», «Болат», кафе «ББ суши Мунайлы», бани «Акбулак», «777». Также нарушителем стал местный житель района, который устроил семейное мероприятие у себя дома.



В Бейнеуском районе проверено 110 объектов. Акт составлен на строительный магазин «Медиман».



В Тупкараганском районе проверено более 100 объектов. Нарушения выявлены на одном объекте.



В Каракиянском районе (26 объектов) и в Мангистауском районе (162 объекта) нарушений не выявлено.