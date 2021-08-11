Проезд в автобусе только через «Ashyq»? В акимате Актау предоставили ответ

Фото из архива Lada.kz
Пользователи социальных сетей обсуждают тему проезда на общественном транспорте, который якобы будет возможен только посредством приложения «Ashyq».
В акимате Актау опровергли данную информацию.
- Допуск в общественный транспорт осуществляется без приложения «Ashyq», но с соблюдением санитарных требований, - сообщили в ведомстве.
В акимате Актау опровергли данную информацию.
- Допуск в общественный транспорт осуществляется без приложения «Ashyq», но с соблюдением санитарных требований, - сообщили в ведомстве.
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