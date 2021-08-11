Среди детей заболеваемость коронавирусом выросла в четыре раза в Мангистау

- Сейчас коронавирусной инфекцией заражаются всё больше детей в возрасте до 14 лет. В июне коронавирусную инфекцию обнаружили у 245 детей, в июле заразились уже 814 заболевших. Этот факт нас очень огорчает, - сказал Газиз Надуев.

- Сегодня необходимо соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу. Мы должны сформировать коллективный иммунитет путём получения вакцины. Я призываю молодёжь ответственно относиться к эпидемиологической ситуации, не участвовать в различных праздниках и гуляниях, - дополнил Газиз Надуев.

С 1 по 10 августа, по словам Газиза Надуева, в Мангистау зарегистрировано 2136 случаев заражения COVID-19. Из них 231 - это дети в возрасте до 14 лет.С начала августа в области COVID-19 заразились 493 человека в возрасте от 30 до 39 лет.По словам спикера, местные жители, особенно молодёжь, не перестали посещать места массового скопления людей.