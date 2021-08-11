Обстановка с COVID-19: Количество койко-мест увеличили в больницах Мангистау

Фото из доступных источников

За одну неделю количество коек в 11 стационарах региона увеличено от 1284 до 1927. В Мангистауской областной больнице с 480 до 995, в областном перинатальном центре с 72 до 85, в областной детской больнице с 28 до 48, в Жанаозене с 214 до 294, в Жетыбае с 45 до 60.



Лечение в настоящее время получают 1146 пациентов (482 мужчин, 664 женщин, беременных и послеродовых 78, а также 49 детей). Кислородной поддержкой обеспечены 500 больных. Средний возраст заболевших 50-84 года. Занятость койко-мест составляет 59 процентов.



Число реанимационных коек увеличено со 132 до 142. В тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии находятся 129 человек - 36 из них на кислороде, 10 подключены к аппарату ИВЛ, 81 проходит неинвазивную вентиляцию лёгких. Занятость коек составляет 91 процент.



В резерве подготовлено 1165 койко-мест. Имеется запас стационарных препаратов на 565 миллионов и амбулаторном этапе - на 24 миллиона тенге. Также в области используются лекарственные препараты, поступившие по гуманитарной линии.



Медицинские организации оснащены необходимым медицинским оборудованием, включая 260 аппаратов ИВЛ, 638 кислородных концентратов, 928 пульсоксиметров, 162 перфузора, 28 рентгеновских аппаратов и четыре аппарата компьютерной томографии.



На 10 августа на линии работали 53 бригады, поступило 924 звонка, в том числе с подтверждённым диагнозом COVID-19 - 54, c подтверждением пневмонии – 94, ОРВИ - 113 случаев.



Из доставленных в регион 261 355 доз вакцины израсходовано 191 530 доз. Используется российская вакцина «Sputnik V», отечественная «QazVac» и китайская «CoronaVac». С момента вакцинации в области были провакцинированы первым компонентом 114 002 (32,4 процента), человек, вторым компонентом 77 528 (22 процента) населения.