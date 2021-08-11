Жители против строительства стоматологической клиники в жилом доме Актау

- Наш дом возведён в 1967 году. Данные строительные работы могут привести к разрушению фундамента. Возможные последствия могут возникнуть после проведения перепланировки смежных квартир. Это явное нарушение, - говорит Виктория Кабылдыкова.

- Строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с требованиями статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и приказа министра Национальной экономики №750 «Об утверждении правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур» от 30 ноября 2015 года, - заверили в акимате.

Жительница дома №26 Виктория Кабылдыкова рассказала, что на первом этаже частное лицо выкупил две квартиры в подъездах №5 и №6, одна из которых предназначалась как техническое помещение для работников КСК.Как позже узнали жильцы дома, здесь будут строить стоматологическую клинику. При этом их согласия никто не спрашивал.На сегодня, 11 августа, цокольный этаж уже почти построен.Жильцы дома собрали 54 подписи и обратились в акимат, а также направили электронное обращение в прокуратуру.Данные квартиры, как сообщили в городском акимате, выведены из жилого фонда. На недвижимость и земельный участок у хозяина квартир имеются правоустанавливающие документы. Кроме этого, он имеет разрешительные документы на строительство, архитектурно-планировочное задание от 11 февраля 2021 года согласованный эскизный проект от 11 марта этого года.Акимат не видит причин для приостановки строительных работ на этом объекте.