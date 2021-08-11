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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:55

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Жители против строительства стоматологической клиники в жилом доме Актау

Строительство стоматологической клиники, как считают жильцы дома №26 в 6 микрорайоне, может привести к обрушению части здания. Акимат Актау не видит причин для приостановки строительных работ.

Фото предоставила Виктория Кабылдыкова
Жительница дома №26 Виктория Кабылдыкова рассказала, что на первом этаже частное лицо выкупил две квартиры в подъездах №5 и №6, одна из которых предназначалась как техническое помещение для работников КСК.

Как позже узнали жильцы дома, здесь будут строить стоматологическую клинику. При этом их согласия никто не спрашивал.



- Наш дом возведён в 1967 году. Данные строительные работы могут привести к разрушению фундамента. Возможные последствия могут возникнуть после проведения перепланировки смежных квартир. Это явное нарушение, - говорит Виктория Кабылдыкова.


Жители против строительства стоматологической клиники в жилом доме Актау


На сегодня, 11 августа, цокольный этаж уже почти построен.

Жители против строительства стоматологической клиники в жилом доме Актау


Жильцы дома собрали 54 подписи и обратились в акимат, а также направили электронное обращение в прокуратуру.

Жители против строительства стоматологической клиники в жилом доме Актау


Данные квартиры, как сообщили в городском акимате, выведены из жилого фонда. На недвижимость и земельный участок у хозяина квартир имеются правоустанавливающие документы. Кроме этого, он имеет разрешительные документы на строительство, архитектурно-планировочное задание от 11 февраля 2021 года согласованный эскизный проект от 11 марта этого года.

- Строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с требованиями статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и приказа министра Национальной экономики №750 «Об утверждении правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур» от 30 ноября 2015 года, - заверили в акимате.


Акимат не видит причин для приостановки строительных работ на этом объекте.



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