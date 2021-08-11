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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:45

Просмотров: 706

Ездока по «встречке» разыскивает полиция Актау

Полиция устанавливает личность водителя, который выехал на встречную полосу.

Кадр видео
На видео зафиксировано, как водитель минивэна Toyota Alphard на высокой скорости мчится по встречной полосе движения.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции Актау устанавливается личность водителя.

Он будет привлечён к административной ответственности согласно нарушению.

Напомним, видео с нарушением ПДД было опубликовано сегодня днём, 11 августа, в рубрике «Народные новости».



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