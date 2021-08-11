Ездока по «встречке» разыскивает полиция Актау

Кадр видео
На видео зафиксировано, как водитель минивэна Toyota Alphard на высокой скорости мчится по встречной полосе движения.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции Актау устанавливается личность водителя.
Он будет привлечён к административной ответственности согласно нарушению.
Напомним, видео с нарушением ПДД было опубликовано сегодня днём, 11 августа, в рубрике «Народные новости».
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции Актау устанавливается личность водителя.
Он будет привлечён к административной ответственности согласно нарушению.
Напомним, видео с нарушением ПДД было опубликовано сегодня днём, 11 августа, в рубрике «Народные новости».
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