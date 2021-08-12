Сбор денег объявили пострадавшим фермерам Мангистауской области

Фото Бауыржана Жумабаева

Казахстанцы могут помочь мангистауским фермерам, которые пострадали из-за засухи на фоне аномальной жары.



Акимат Мангистауской области создал фонд для сбора денег. Сотрудники Министерства сельского хозяйства сообщили, что готовы перечислить свою однодневную заработную плату.



- Правительством и местными исполнительными органами проводится работа по минимизации ущерба и поддержке пострадавших фермеров. Весомую помощь оказывают волонтёры по всей стране. Министерство призывает трудовые коллективы организаций всех форм собственности поддержать и оказать посильную помощь согражданам, попавшим в объективно сложную ситуацию, - говорится на сайте Министерства сельского хозяйства.



РЕКВИЗИТЫ для перечисления средств (в платеже обязательно указать: благотворительные средства пострадавшим от засухи):

Счет: KZT/ KZ71998PTB0001042659

Код: 18 (КБЕ)

БИН: 061040004608

Наименование: Фонд «Казимпэкс-Актау».

БАНК

Мангистауский_ филиал АО «First Heartland Jusan Bank»

БИК TSESKZKA

Адрес г. Актау, 15 мкр., зд. 67 «А».

БИН БАНКА 060141000980



Руководитель фонда Мамашұлы Дайрабай Тел. +7 771 221 2222