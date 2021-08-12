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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:50

Просмотров: 529

Сбор денег объявили пострадавшим фермерам Мангистауской области

Сотрудники Министерства сельского хозяйства направят свою однодневную заработную плату в специально созданный фонд, организованный акиматом Мангистауской области, для поддержки фермеров. Ведомство призывает трудовые коллективы организаций оказать помощь пострадавшим.

Фото Бауыржана Жумабаева
Казахстанцы могут помочь мангистауским фермерам, которые пострадали из-за засухи на фоне аномальной жары.

Акимат Мангистауской области создал фонд для сбора денег. Сотрудники Министерства сельского хозяйства сообщили, что готовы перечислить свою однодневную заработную плату.

- Правительством и местными исполнительными органами проводится работа по минимизации ущерба и поддержке пострадавших фермеров. Весомую помощь оказывают волонтёры по всей стране. Министерство призывает трудовые коллективы организаций всех форм собственности поддержать и оказать посильную помощь согражданам, попавшим в объективно сложную ситуацию, - говорится на сайте Министерства сельского хозяйства.

РЕКВИЗИТЫ для перечисления средств (в платеже обязательно указать: благотворительные средства пострадавшим от засухи):
Счет: KZT/ KZ71998PTB0001042659
Код: 18 (КБЕ)
БИН: 061040004608
Наименование: Фонд «Казимпэкс-Актау».
БАНК
Мангистауский_ филиал АО «First Heartland Jusan Bank»
БИК TSESKZKA
Адрес г. Актау, 15 мкр., зд. 67 «А».
БИН БАНКА 060141000980

Руководитель фонда Мамашұлы Дайрабай Тел. +7 771 221 2222



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Комментарии ( 6 )

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Сергей Кораблев (Журналисты) Сегодня, 12:10
А куда получается направлены выделенные ранее из республиканского бюджета в прошлом месяце два миллиарда тенге и в этом месяце пять миллиардов на корма для голодающего скота? Из Мангистауского бюджета тоже выделили 200 миллионов на покупку корма для голодающих лошадей. И что в итоге, власти просят казахстанцев помочь материально мангистауским фермерам. Получается какой-то абсурд, как и с Россией.

Россия оказала помощь Турции в тушении лесных пожаров, отправила самолеты в Грецию для тушения лесных пожаров, а в итоге власти Якутска призывают жителей оказать посильную материальную помощь для противодействия пожарам
 
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  • diger
  • Космос
  • zhanino
  • Pinochet
 Око (Посетители) Сегодня, 11:53
Фермер-фермеру рознь. Прошли времени колхозов и совхозов. Сейчас это всё частные владения, бизнес. Если речь идёт о семье в ауле у которых по одной-две головы скота во дворе и они за счёт их выживают - разговоров нет. А если это бизнесмену у которых по несколько десятков голов дорогостоящих - тут уж сорри... Это дело частное. Продай половину поголовья в другие регионы, что можешь содержать - содержи. Что значит "фермер"? В моём понимании фермер - не бедный человек. Хорошие машины, нанятые пастухи, дорогой скот. Сколько одна лошадка стоит?

всё вижу
 
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  • Maximus
  • Око
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:56
если мы говорим о частниках, то да, это был их риск. они должны были ео учитывать.
если мы гворим о сельском хозяйстве по стране в целом, то там и говорить то не о чем. надо полностью запретить их деятельность и пригласить специалистов, нанять их по контракту, то есть все как в бизнесе. результат не заставит себя долго ждать.

а да, надо еще наших всех чинуш пересажать и никуда не подпускать.
 
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 Куато (Посетители) Сегодня, 10:40
Невиданная наглость от скотоводов и тем более акимата!
Вы там не опухли?!
Продайте по 1 крузаку или камрюхе из своего автопарка и закупите корма для горе бизнесменов.
Мясо нам никто безоплатно не даёт.
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 10:08
Держать скот, это бизнес, так почему за счёт моих налогов,помогают им зарабатывать? Ко всему ещё просят оказать помощь, организациям и колективам предприятий. Мясо мне со скидкой,на рынке, в магазине, никто из этих фермеров не продаст.
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 09:54
Фермерам Мангистау надо было думать о своей скотине, закупать и заготавливать корма, строить поилки, а не просто выпинывать живность в степь и пусть себе кормится.
Хорошо устроились, вкладывать не хотят деньги, а потом кричат помогите спасите!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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