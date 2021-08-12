Фото с сайта inbusiness.kz
По данным Coronavirus.kz за прошедшие сутки в стране выздоровели 7512 человек.
В Мангистауской области зарегистрировано 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, вылечились 234 пациента.
Пневмония с признаками коронавирусной инфекции обнаружена у 427 казахстанцев. Скончались от неё 24 человека, выздоровел 221 пациент.
В Мангистауской области зарегистрировано 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, вылечились 234 пациента.
Пневмония с признаками коронавирусной инфекции обнаружена у 427 казахстанцев. Скончались от неё 24 человека, выздоровел 221 пациент.
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