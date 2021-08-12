«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Августа
+31...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.51 KZT
  • €1 = 498.23 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 191

Попавшему в автомобильную аварию жителю Мангистау срочно требуется кровь

Пострадавший в аварии Амангелди Оразайулы Итибай нуждается в крови. Его близкие просят неравнодушных жителей о помощи.

Фото с сайта volga.news
Сдать кровь можно в областном центре крови.

- Наш отец Амангелди Оразайулы Итибай попал в ДТП. Для восстановления здоровья ему срочно требуется кровь. Просим оказать помощь, придя в областной центр крови в 34 микрорайоне Актау. При сдаче просим уточнить, что кровь сдаётся для нашего отца, который находится в реанимационном отделении центральной районной больницы Форт-Шевченко, - говорят родственники пострадавшего.

Связаться с близкими для уточнения какой-либо информации можно по номеру WhatsApp: 8 775 420 3007.

Сдать кровь в областном центре крови можно 12 и 13 августа с 09:00.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика