Попавшему в автомобильную аварию жителю Мангистау срочно требуется кровь

Фото с сайта volga.news

Сдать кровь можно в областном центре крови.



- Наш отец Амангелди Оразайулы Итибай попал в ДТП. Для восстановления здоровья ему срочно требуется кровь. Просим оказать помощь, придя в областной центр крови в 34 микрорайоне Актау. При сдаче просим уточнить, что кровь сдаётся для нашего отца, который находится в реанимационном отделении центральной районной больницы Форт-Шевченко, - говорят родственники пострадавшего.



Связаться с близкими для уточнения какой-либо информации можно по номеру WhatsApp: 8 775 420 3007.



Сдать кровь в областном центре крови можно 12 и 13 августа с 09:00.