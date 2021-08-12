«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Августа
+31...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.51 KZT
  • €1 = 498.23 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 441

Блогер снял на видео бензиновые пятна в акватории яхтклуба в Актау

Блогер Азамат Сарсенбаев пожаловался на состояние морской воды в районе яхтклуба. Он отметил, что море было покрыто маслянистыми пятнами от бензина или другого топлива.

Скрин видео
Блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что сегодня, 12 августа, он стал свидетелем того, как загрязнено море в районе яхтклуба.

- Вся вода в каком-то, не знаю, разливе топлива, запах невозможный стоит. Вот, смотрите, всё это осадки от бензина и топлива от этих яхт, я думаю так. Это вообще беспредел, нужно что-то с этим делать, прям на поверхности всё это плавает, - отметил Азамат Сарсенбаев.

Также он добавил, что маслянистые пятна он обнаружил в 100 метрах от побережья.

- На поверхности воды дрейфуют целые островки остатков топлива от местных яхт. Это полнейший беспредел, люди сюда приходят отдохнуть от суеты, подышать свежим морских воздухом, а тут разливы бензина и дизеля прямо на водной глади. Вообще у меня вопрос, какая организация проверяет яхты на техпригодность? В последнее время в Актау стало очень много предпринимателей и простых обывателей, которые покупают старые развалюхи и добивают их в наших водах, не удивлюсь, если больше половины яхт, которые сейчас на плаву, при проверке окажутся чуть ли не в аварийном состоянии. С этим что-то надо делать, причём срочно, - сказал он.

Редакция ожидает ответ от департамента экологии области.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Don Quixote (Посетители) Сегодня, 17:00
зайди на егав и напиши жалобу в Департамент экологии
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика