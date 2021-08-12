Блогер снял на видео бензиновые пятна в акватории яхтклуба в Актау

Блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что сегодня, 12 августа, он стал свидетелем того, как загрязнено море в районе яхтклуба.- Вся вода в каком-то, не знаю, разливе топлива, запах невозможный стоит. Вот, смотрите, всё это осадки от бензина и топлива от этих яхт, я думаю так. Это вообще беспредел, нужно что-то с этим делать, прям на поверхности всё это плавает, - отметил Азамат Сарсенбаев.Также он добавил, что маслянистые пятна он обнаружил в 100 метрах от побережья.- На поверхности воды дрейфуют целые островки остатков топлива от местных яхт. Это полнейший беспредел, люди сюда приходят отдохнуть от суеты, подышать свежим морских воздухом, а тут разливы бензина и дизеля прямо на водной глади. Вообще у меня вопрос, какая организация проверяет яхты на техпригодность? В последнее время в Актау стало очень много предпринимателей и простых обывателей, которые покупают старые развалюхи и добивают их в наших водах, не удивлюсь, если больше половины яхт, которые сейчас на плаву, при проверке окажутся чуть ли не в аварийном состоянии. С этим что-то надо делать, причём срочно, - сказал он.Редакция ожидает ответ от департамента экологии области.