фото с сайта strategy2050.kz

В Мангистауской области зарегистрировано 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Выздоровели от коронавирусной инфекции в стране 5816 человек, в том числе 179 жителей Мангистауской области.



В стране также зарегистрировано 406 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Из них 22 человека скончались, еще 205 жителей выздоровели от этого недуга.



Всего в стране с 13 марта зарегистрировано 64 898 заболевших пневмонией, 3 995 летальных случаев и 56 523 выздоровевших.