Столичные ученые прибыли в Мангистау для изучения проблем животноводства

Фото пресс-службы акима области

Учены из столицы и Алматы прибыли по приглашению акима Мангистауской области для проведения исследования территории региона с точки зрения водообеспечения животноводства.



- К нам прибыли: ученый, горный инженер, гидрогеолог Шалабай Жусиев и ученый-агрохимик Каныш Кушенов, которые уже активно ведут исследования. Эти люди специально побывали в Мангистауском, Мунайлинском, Тупкараганском районах. Проанализировали колодцы по географической и гидрогеологической карте. Особенно четко видно, что Тупкараганский район имеет большие источники воды. Такая работа будет проводиться на регулярной основе, - сказал Аслан Суебаев, руководитель отдела управления сельского хозяйства.



Цель визита специалистов - это определение методов заготовки кормов для скота, изучение состава почв, выявление источников воды в регионе, изучение территории Устюрта и возможностей разведки колодцев.



К сведению, вице-министр - исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что в Казахстане корма для скота производят в два раза меньше нормы.



Он привел в пример времена Советского Союза, когда число колодцев для скота соответствовало количеству животных.



- В Мангистауской области в советское время было около 732 тысяч голов всех видов скота. Для такого поголовья действовало 3 400 шахтных трубчатых колодцев, 43 пруда и водопроводы общей протяженностью 60 километров. По линии государства реализовывались мероприятия по улучшению пастбищ, поддержанию их продуктивности. Сейчас в области имеется около 840 тысяч голов скота, общая численность увеличилась почти на 15 процентов. Количество колодцев сократилось до 2 500, хотя в период независимости, с 2014 по 2020 годы, построено и восстановлено порядка 400 колодцев и скважин. Сложно дела обстояли по повышению продуктивности пастбищ. В Мангистауской области (я сам туда съездил) идет истощение пастбищ, которое усугубилось под влиянием жесточайшей засухи. Животноводы оказались в такой сложной ситуации, - подытожил Ербол Карашукеев.