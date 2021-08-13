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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 1613

В Мангистауской области 15 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

В Мангистауской области 1359 жителей с «красным» и «желтым» статусами пытались пройти в места массового скопления людей. Из низ 15 человек были оштрафованы. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач региона.

Газиз Надуев
На сегодняшний день, по словам Газиза Надуева, 1359 жителей нарушили режим самоизоляции, пытаясь зайти в объекты, в которых установлена система «Ashyq». Из них 877 человек имели «красный» статус и 482 жителя - «желтый».

- На сегодняшний день из числа нарушивших режим самоизоляции к административной ответственности привлечены 15 человек и в отношении них вынесено постановление о наложении штрафов на общую сумму 743 тысячи 835 тенге, - сообщил Газиз Надуев.

Также, по словам главного санитарного врача, 90 субъектов предпринимательства оштрафованы на 21 миллион 965 тысяч тенге за нарушение карантинных требований.

- По области проводится широкая работа по вакцинации. Это единственный путь, который на сегодняшний день может снизить заболеваемость. Даже в разрезе районов, если провести анализ, у нас в Мангистауском районе один из самых низких показателей заболеваемости за счет того, что там более-менее налажена работа по вакцинации и процент охвата прививками более высокий, чем в других регионах, - сказал Газиз Надуев.

Также главный санитарный врач области напомнил, что до 1 сентября предприниматели должны организовать вакцинацию работников, подходящих по определенным категориям к получению прививки.

- В соответствии с постановлением №32 главного государственного санитарного врача Республики Казахстан были приняты сроки получения обоих компонентов вакцины для ряда субъектов предпринимательства. Это те, кто работает у нас в системе оказания услуг населению. После 1 сентября мониторинговые группы начнут проверки указанных видов субъектов предпринимательства. И при выявлении нарушений данного постановления к работодателям будут применяться административные санкции, поэтому убедительная просьба ко всем нашим предпринимателям, в соответствии с данным постановлением, к 1 сентября провести оба этапа вакцинации той категории лиц, которая указана в данном постановлении, - отметил Газиз Надуев.



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Комментарии ( 3 )

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Актау362 (Посетители) Сегодня, 17:00
Сами же врачи говорят больным людям,чтобы шли на КТ,на ПЦР.Когда спросила никого не заражу,сказали идите вечером принимают ковидников.Так я в такси дышать боялась.У меня кстати было поражение на 50% на тот момент. И одышка страшная.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:36
скажите нам, синьор-помидор, сколько чиновников вы привлекли к ответсвенности за недельные ожидания мобильной бригады или Скорой помощи по вызовам с Ковид? за разбазаривание бюджета во время "такой страшной пандемии" когда каждая копейка у нас должна идти на борьбу с короновирусом? сколько чиновников понеслит отвественность за бардак во время вакцинации в медучреждениях?
что конкретно лично вы и ваше ведомство сделали? есть наверное какие то ключевые показатели эффективности вашего ведомства? чем вы там вообще занимаетесь если у вас каждый день по 200 с лишним зараженных и десятки погибших от короны? ашык проверяете?
 
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serg3132 (Посетители) Сегодня, 12:14
На сегодняшний день, по словам Газиза Надуева, 1359 жителей нарушили режим самоизоляции, пытаясь зайти в объекты, в которых установлена система «Ashyq». Из них 877 человек имели «красный» статус и 482 жителя - «желтый».

- На сегодняшний день из числа нарушивших режим изоляции к административной ответственности привлечены 15 человек и в отношении них вынесено постановление о наложении штрафов на общую сумму 743 тысячи 835 тенге, - сообщил Газиз Надуев.Так,что нарушили режим самоизоляции или изоляции?
 
 

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