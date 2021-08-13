В Мангистауской области 15 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Газиз Надуев

На сегодняшний день, по словам Газиза Надуева, 1359 жителей нарушили режим самоизоляции, пытаясь зайти в объекты, в которых установлена система «Ashyq». Из них 877 человек имели «красный» статус и 482 жителя - «желтый».



- На сегодняшний день из числа нарушивших режим самоизоляции к административной ответственности привлечены 15 человек и в отношении них вынесено постановление о наложении штрафов на общую сумму 743 тысячи 835 тенге, - сообщил Газиз Надуев.



Также, по словам главного санитарного врача, 90 субъектов предпринимательства оштрафованы на 21 миллион 965 тысяч тенге за нарушение карантинных требований.



- По области проводится широкая работа по вакцинации. Это единственный путь, который на сегодняшний день может снизить заболеваемость. Даже в разрезе районов, если провести анализ, у нас в Мангистауском районе один из самых низких показателей заболеваемости за счет того, что там более-менее налажена работа по вакцинации и процент охвата прививками более высокий, чем в других регионах, - сказал Газиз Надуев.



Также главный санитарный врач области напомнил, что до 1 сентября предприниматели должны организовать вакцинацию работников, подходящих по определенным категориям к получению прививки.



- В соответствии с постановлением №32 главного государственного санитарного врача Республики Казахстан были приняты сроки получения обоих компонентов вакцины для ряда субъектов предпринимательства. Это те, кто работает у нас в системе оказания услуг населению. После 1 сентября мониторинговые группы начнут проверки указанных видов субъектов предпринимательства. И при выявлении нарушений данного постановления к работодателям будут применяться административные санкции, поэтому убедительная просьба ко всем нашим предпринимателям, в соответствии с данным постановлением, к 1 сентября провести оба этапа вакцинации той категории лиц, которая указана в данном постановлении, - отметил Газиз Надуев.