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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 1384

На Тенгизе остановлена перевахтовка части персонала из-за коронавирусной инфекции

С начала текущей недели «Тенгизшевройл» временно приостановил перевахтовку «неключевого» персонала и краткосрочные визиты на Тенгиз – до стабилизации обстановки. Об этом компания сообщила изданию «Ак Жайык».

фото с сайта azh.kz
Как сообщает «Ак Жайык» со ссылкой на ответ компании, такие меры были приняты, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников.

- Чтобы уменьшить распространение COVID-19 среди сотрудников, «Тенгизшевройл» с 9 августа 2021 года приостановил ремобилизацию и перевахтовку «неключевого» персонала на Тенгизе. Эта временная мера не касается работников, задействованных в плановом ремонте, который в настоящее время проводится на Тенгизе. ТШО проводит регулярную оценку ситуации с COVID-19 и принимает решения на основе показателей инфицированности в Казахстане, кроме того, ведет свою деятельность в соответствии с санитарными нормами РК. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме, и компания по-прежнему уделяет особое внимание безопасному выполнению работ по ПБР-ПУУД, - сообщили в компании.

В ТШО не стали отвечать журналистам на вопросы по оплате труда «согласно внутренней политике» компании.

В последние дни, как отмечает издание, на Тенгизском месторождении отмечается рост заболеваемости. Журналисты задались вопросом: какими путями ковид сюда проникает, ведь более 90% сотрудников вакцинировано, и, кроме того, ранее они проходили ПЦР-тестирование перед перевахтовкой. На этот вопрос в ТШО не смогли дать ответ, так как компания «не имеет полномочий проводить расследование причин распространения вируса».

Согласно письменному ответу, к настоящему моменту среди персонала Тенгиза проведено около 600 тысяч ПЦР-тестов. Кроме того, продолжается программа вакцинации – на сегодня первую дозу вакцины получили более 45 тысяч работников. Остаются в силе и текущие меры безопасности, включающие разделение персонала (в жилых помещениях, транспорте и на рабочих местах), ПЦР-тестирование и изоляцию.



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Комментарии ( 4 )

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  • diger
 Username (Посетители) Сегодня, 21:14
На работе сотрудник получил вторую дозу и после неё неделю ходил кашлял и чихал, и скидывал всё на холодный квас. Потом вообще учудил, пошёл на работу с температурой и кашлем, мол она поднялась перед работой и не кем было подмениться, в итоге больница и 70% поражения лёгких. Я к чему, носите маски, если болеете СИДИТЕ дома!!!!!!
 
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  • sergei 66
  • Purins
 Eduard666 (Посетители) Сегодня, 20:22
*********Так вот, многие "очень умные люди" просто покупают паспорта вакцинации (ведь есть такие мрази, которые и на этом наживаются). А ПЦР-тесты сейчас во многих местах берут далёкие от медицины "медсестры", которые просто ватную палочку в нос суют - и всё, тест взят. А ведь когда берут этот тест, человеку должно быть больно и неприятно, при правильном заборе из носоглотки. Плюс некоторые"умники"перед тестом полоскают горло и нос кое-чем (не буду называть препараты), чтобы не дай бог не получить "красный статус" в Ашике... А потом ходят по тоям и садака и заражают других людей... angry
 
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diger (Посетители) Сегодня, 20:00
Вакцинированно 90% персонала, а заболеваемость растёт, как так? В чём причина? Оставили без ответа... Прекрасно, а ведь совсем не давно пели "песню" , все прививаемся, и пандемии конец, и где это Конец??? Может вакцинация в этом и виновата? В прошлом году в июне, мы поехали на вахту, сдав за 2 дня до отъезда тест, и там через 5-10 позаболевали, так что тесты гарантированное фуфло, выкачка из бюджетов разных компаний, организации, да и в целом из государства, сумасшедших сумм финансовых ресурсов.
 
 

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