На Тенгизе остановлена перевахтовка части персонала из-за коронавирусной инфекции

фото с сайта azh.kz
Как сообщает «Ак Жайык» со ссылкой на ответ компании, такие меры были приняты, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников.
- Чтобы уменьшить распространение COVID-19 среди сотрудников, «Тенгизшевройл» с 9 августа 2021 года приостановил ремобилизацию и перевахтовку «неключевого» персонала на Тенгизе. Эта временная мера не касается работников, задействованных в плановом ремонте, который в настоящее время проводится на Тенгизе. ТШО проводит регулярную оценку ситуации с COVID-19 и принимает решения на основе показателей инфицированности в Казахстане, кроме того, ведет свою деятельность в соответствии с санитарными нормами РК. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме, и компания по-прежнему уделяет особое внимание безопасному выполнению работ по ПБР-ПУУД, - сообщили в компании.
В ТШО не стали отвечать журналистам на вопросы по оплате труда «согласно внутренней политике» компании.
В последние дни, как отмечает издание, на Тенгизском месторождении отмечается рост заболеваемости. Журналисты задались вопросом: какими путями ковид сюда проникает, ведь более 90% сотрудников вакцинировано, и, кроме того, ранее они проходили ПЦР-тестирование перед перевахтовкой. На этот вопрос в ТШО не смогли дать ответ, так как компания «не имеет полномочий проводить расследование причин распространения вируса».
Согласно письменному ответу, к настоящему моменту среди персонала Тенгиза проведено около 600 тысяч ПЦР-тестов. Кроме того, продолжается программа вакцинации – на сегодня первую дозу вакцины получили более 45 тысяч работников. Остаются в силе и текущие меры безопасности, включающие разделение персонала (в жилых помещениях, транспорте и на рабочих местах), ПЦР-тестирование и изоляцию.
- Чтобы уменьшить распространение COVID-19 среди сотрудников, «Тенгизшевройл» с 9 августа 2021 года приостановил ремобилизацию и перевахтовку «неключевого» персонала на Тенгизе. Эта временная мера не касается работников, задействованных в плановом ремонте, который в настоящее время проводится на Тенгизе. ТШО проводит регулярную оценку ситуации с COVID-19 и принимает решения на основе показателей инфицированности в Казахстане, кроме того, ведет свою деятельность в соответствии с санитарными нормами РК. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме, и компания по-прежнему уделяет особое внимание безопасному выполнению работ по ПБР-ПУУД, - сообщили в компании.
В ТШО не стали отвечать журналистам на вопросы по оплате труда «согласно внутренней политике» компании.
В последние дни, как отмечает издание, на Тенгизском месторождении отмечается рост заболеваемости. Журналисты задались вопросом: какими путями ковид сюда проникает, ведь более 90% сотрудников вакцинировано, и, кроме того, ранее они проходили ПЦР-тестирование перед перевахтовкой. На этот вопрос в ТШО не смогли дать ответ, так как компания «не имеет полномочий проводить расследование причин распространения вируса».
Согласно письменному ответу, к настоящему моменту среди персонала Тенгиза проведено около 600 тысяч ПЦР-тестов. Кроме того, продолжается программа вакцинации – на сегодня первую дозу вакцины получили более 45 тысяч работников. Остаются в силе и текущие меры безопасности, включающие разделение персонала (в жилых помещениях, транспорте и на рабочих местах), ПЦР-тестирование и изоляцию.