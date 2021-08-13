Назначен руководитель управления здравоохранения Мангистауской области

Аманбек Жумиров. Фото пресс-службы акима области

Аманбек Кабдешулы Жумиров родился в 1964 году. Имеет высшее образование. В 1987 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт, в 2014 году - Атырауский институт нефти и газа, в 2019 году - Казахстанский медицинский университет.



Трудовую деятельность начал врачом-хирургом детской больницы. В 2015 году назначен главным врачом Махамбетской центральной районной больницы Атырауской области. В последующие годы работал руководителем управления здравоохранения Атырауской области, директором областного детского противотуберкулезного санатория, директором областной детской больницы.



С июня текущего года Аманбек Жумиров занимал должность заместителя руководителя управления здравоохранения Мангистауской области по организации медицинской помощи населению.



Ранее обязанности руководителя управления образования региона исполняла Ляззат Есенгалиева.