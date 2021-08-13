Назначен руководитель управления здравоохранения Мангистауской области

Аманбек Жумиров. Фото пресс-службы акима области
Аманбек Кабдешулы Жумиров родился в 1964 году. Имеет высшее образование. В 1987 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт, в 2014 году - Атырауский институт нефти и газа, в 2019 году - Казахстанский медицинский университет.
Трудовую деятельность начал врачом-хирургом детской больницы. В 2015 году назначен главным врачом Махамбетской центральной районной больницы Атырауской области. В последующие годы работал руководителем управления здравоохранения Атырауской области, директором областного детского противотуберкулезного санатория, директором областной детской больницы.
С июня текущего года Аманбек Жумиров занимал должность заместителя руководителя управления здравоохранения Мангистауской области по организации медицинской помощи населению.
Ранее обязанности руководителя управления образования региона исполняла Ляззат Есенгалиева.
Трудовую деятельность начал врачом-хирургом детской больницы. В 2015 году назначен главным врачом Махамбетской центральной районной больницы Атырауской области. В последующие годы работал руководителем управления здравоохранения Атырауской области, директором областного детского противотуберкулезного санатория, директором областной детской больницы.
С июня текущего года Аманбек Жумиров занимал должность заместителя руководителя управления здравоохранения Мангистауской области по организации медицинской помощи населению.
Ранее обязанности руководителя управления образования региона исполняла Ляззат Есенгалиева.