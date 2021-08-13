«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 13 Августа
+30...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.16 KZT
  • €1 = 499.48 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:06

Просмотров: 1376

Назначен руководитель управления здравоохранения Мангистауской области

Распоряжением акима Мангистауской области Серикбая Трумова на должность руководителя областного управления здравоохранения назначен Аманбек Жумиров. Об этом сообщила пресс-служба акима области.

Аманбек Жумиров. Фото пресс-службы акима области
Аманбек Кабдешулы Жумиров родился в 1964 году. Имеет высшее образование. В 1987 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт, в 2014 году - Атырауский институт нефти и газа, в 2019 году - Казахстанский медицинский университет.

Трудовую деятельность начал врачом-хирургом детской больницы. В 2015 году назначен главным врачом Махамбетской центральной районной больницы Атырауской области. В последующие годы работал руководителем управления здравоохранения Атырауской области, директором областного детского противотуберкулезного санатория, директором областной детской больницы.

С июня текущего года Аманбек Жумиров занимал должность заместителя руководителя управления здравоохранения Мангистауской области по организации медицинской помощи населению.

Ранее обязанности руководителя управления образования региона исполняла Ляззат Есенгалиева.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • diger
 Businessman (Посетители) Сегодня, 19:31
А нефтяное образование зачем получал? Врач-нефтяник оригинально.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • Cain_77
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 18:26
Я конечно ничего в этом не понимаю, но это что - подгон под пенсию? Или опять пенсионеры знают как лучше управлять?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика