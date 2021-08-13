Жители Мунайлинского района пожаловались на работу ЦОНа

Толпу в местном ЦОНе снял на видео житель Мунайлинского района. Мужчина рассказал, что это происходило сегодня, 13 августа.По словам очевидца, кабинет выдачи справок открыли в районном доме культуры. Там сидит единственный сотрудник, который очень медленно обслуживает людей.- Всего один человек сидит и, конечно, создаётся толпа. Либо нужно посадить больше людей, либо придумать ещё что-то, потому что невозможно в такую жару, и тем более пик заболеваемости, толпиться в очереди, - говорит житель района.