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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:59

Просмотров: 366

Снова более 200 человек заразились COVID-19 в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистауской области коронавирус официально зарегистрировали у 209 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 14 августа у нас в регионе выявили 209 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 183 факта выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1519 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 1084 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 998 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 16 605 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 10 988 человек.

Мангистау по-прежнему остаётся аутсайдером по вакцинации. Так I-м компонентом провакцинировано 122 452 человека, II-м компонентом - 83 896.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 8 августа, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями.

Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистау.



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Комментарии ( 4 )

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  • watlow
 diger (Посетители) Сегодня, 10:53
AnnaK.,За полтора года можно было понять, что этими мерами эту инфекцию не остановить, она останется с нами навсегда, просто надо переболеть ей, в той или иной степени, печально то, что кому то не повезёт.
 
-2
  • diger
  • watlow
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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 10:48
Pinochet, По 200 зараженных, потому что люди не хотят ничего делать, и ничего предпринимать не хотят для своей защиты. К каждому надо буквально мента преставлять, чтобы человек хоть маску надел в общественном месте. Знакомая живет в Австралии, в Сиднее, там везде менты, и штраф 500 долларов, если тебя без маски засекут. И больше 1000, если от дома отойдешь без видимой причины. А заражений в штате меньше, чем у нас в области.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 10:40
Pinochet, Пока компания по прививанию будет идти, будут и заболевшие,другого объяснения нет. Как некрути, всё таки это искусственное заражение. Никто ведь не исследует этот процесс,не те задачи у властей.
 
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  • Вован
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:26
А давайте зададим вопрос Газизу Надуеву почему у нас каждый день по 200 с лишним заражённых?
Может всё-таки реальные меры начать применять а не амбиции свои вымещать на людях?
 
 

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