Снова более 200 человек заразились COVID-19 в Мангистау

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По состоянию на 14 августа у нас в регионе выявили 209 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 183 факта выздоровления.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1519 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 1084 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 998 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 16 605 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 10 988 человек.
Мангистау по-прежнему остаётся аутсайдером по вакцинации. Так I-м компонентом провакцинировано 122 452 человека, II-м компонентом - 83 896.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 8 августа, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями.
Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистау.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1519 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 1084 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 998 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 16 605 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 10 988 человек.
Мангистау по-прежнему остаётся аутсайдером по вакцинации. Так I-м компонентом провакцинировано 122 452 человека, II-м компонентом - 83 896.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 8 августа, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями.
Напомним, вышло новое постановление главного санитарного врача Мангистау.