«Кабельный» вор задержан в Актау

- Оперативные сводки показывают, что предметом посягательства является все, что угодно - от одной тысячи тенге до дорогостоящей техники, ювелирных изделий и крупных сумм денежных средств. Ваша безопасность - в ваших руках. Будьте всегда бдительными, - отметил глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

По информации ведомства, неизвестное лицо похитило 500 метров кабеля на одном из предприятий в 33 микрорайоне. Сумма ущерба составила свыше 1 миллиона тенге.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан 25-летний мужчина. Он дал признательные показания.По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).