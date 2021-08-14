«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 14 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.16 KZT
  • €1 = 499.48 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:40

Просмотров: 0

«Кабельный» вор задержан в Актау

Задержанный дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По информации ведомства, неизвестное лицо похитило 500 метров кабеля на одном из предприятий в 33 микрорайоне. Сумма ущерба составила свыше 1 миллиона тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан 25-летний мужчина. Он дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).

- Оперативные сводки показывают, что предметом посягательства является все, что угодно - от одной тысячи тенге до дорогостоящей техники, ювелирных изделий и крупных сумм денежных средств. Ваша безопасность - в ваших руках. Будьте всегда бдительными, - отметил глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика