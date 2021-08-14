У женщины в Актау из авто украли сумку

- Помните, соблюдение элементарных правил безопасности и личная бдительность помогут сохранить своё имущество, - отметил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

По словам женщины, из её автомобиля была украдена сумка. Как выяснилось, потерпевшая забыла закрыть окно автомашины, и вор воспользовался этим.Благодаря оперативной работе сотрудниками криминальной полиции, по «горячим следам» был задержан 31-летний подозреваемый. С помощью отпечатков пальцев удалось установить злоумышленника.Задержанный признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража).