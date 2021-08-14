«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 14 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.16 KZT
  • €1 = 499.48 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:50

Просмотров: 2120

КНБ арестовал жителей Жанаозена

Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды, сообщает Комитет национальной безопасности РК.

Кадр видео
Жанаозенцы записали видеобращение, в котором требовали освобождения активистов Берика Туманчаева и Арслана Аджибаева, задержанных ранним утром 11 августа. В числе задержанных было еще пять местных жителей, которых после обысков отпустили.

- Берик Туманчаев был отправлен на два месяца в актауское СИЗО, Арслан Аджибаев этапирован в Атырау, - рассказали друзья задержанных.


По словам друзей Берика и Арслана, они провели эту ночь на 14 августа у стен акимата в Жанаозена с требованием справедливости и их освобождения.

Жена Арслана Аджибаева поехала в исправительное учреждение в Атырау, но увидеться с мужем она не смогла якобы из-за карантина.

Друзья Берика Туманчаева добились встречи с ним в Актау. Они принесли ему ужин.

Берик Туманчаев известен в Жанаозене как тренер, преподаватель по физкультуре. Арслан Аджибаев работал нефтяником.

Как заявляют жители Жанаозена, коллеги, соседи, друзья и родственники задержанных, Берика и Арслана задержали по ложному обвинению по пункту 2 статьи 256 УК РК (Пропаганда терроризма).

По информации КНБ РК, 13 августа в рамках проводимых сотрудниками досудебных расследований с санкции суда арестованы по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды четыре жителя городов Атырау, Жанаозен и Шымкент.

- Указанные лица являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения, последователями одного из иностранных радикальных проповедников, - сообщили в КНБ РК.


Иная информация в интересах следствия раскрытию не подлежит.






Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика