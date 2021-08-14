КНБ арестовал жителей Жанаозена

- Берик Туманчаев был отправлен на два месяца в актауское СИЗО, Арслан Аджибаев этапирован в Атырау, - рассказали друзья задержанных.

- Указанные лица являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения, последователями одного из иностранных радикальных проповедников, - сообщили в КНБ РК.

Жанаозенцы записали видеобращение, в котором требовали освобождения активистов Берика Туманчаева и Арслана Аджибаева, задержанных ранним утром 11 августа. В числе задержанных было еще пять местных жителей, которых после обысков отпустили.По словам друзей Берика и Арслана, они провели эту ночь на 14 августа у стен акимата в Жанаозена с требованием справедливости и их освобождения.Жена Арслана Аджибаева поехала в исправительное учреждение в Атырау, но увидеться с мужем она не смогла якобы из-за карантина.Друзья Берика Туманчаева добились встречи с ним в Актау. Они принесли ему ужин.Берик Туманчаев известен в Жанаозене как тренер, преподаватель по физкультуре. Арслан Аджибаев работал нефтяником.Как заявляют жители Жанаозена, коллеги, соседи, друзья и родственники задержанных, Берика и Арслана задержали по ложному обвинению по пункту 2 статьи 256 УК РК (Пропаганда терроризма).По информации КНБ РК, 13 августа в рамках проводимых сотрудниками досудебных расследований с санкции суда арестованы по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды четыре жителя городов Атырау, Жанаозен и Шымкент.Иная информация в интересах следствия раскрытию не подлежит.