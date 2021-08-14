Новорождённые с коронавирусом в Актау: Кадры из инфекционки

- Многие дети не понимают, с чем они столкнулись. Они думают, что просто простудились, и недоумевают, почему их до сих пор не отпускают домой, - говорит Азамат Сарсенбаев.

В настоящее время, по словам Азамата Сарсенбаева, в стенах больницы проходят лечение около 30 детей, родные которых ранее лечились в модульной инфекционной больнице с различными течениями заболевания.Сообщается, что один ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии.Как рассказали врачи, дети намного легче переносят коронавирусную инфекцию, так как растущий организм успешно противостоит вирусу. К сожалению, дети, страдающие от патологических и неврологических заболеваний, тяжелее болеют недугом.Основной костяк больных в стенах инфекционной больницы - новорожденные с признаками ОРВИ, повышенной температуры, потерей аппетита, болями в животе. После обследования ПЦР-тестом у новорожденных выявляют положительный результат.