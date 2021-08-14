Нарушителя на Toyota Camry ищет полиция Актау

Кадр видео
По кадрам видно, как водитель Toyota Camry двигается по «встречке» и после перестраивается на свою полосу.
При этом создаёт аварийную обстановку, пытаясь пристроиться между машинами.
В департаменте полиции региона сообщили, что стражи порядка устанавливают личность водителя.
Видео с нарушением ПДД водителем Toyota Camry было опубликовано в рубрике «Народные новости».
При этом создаёт аварийную обстановку, пытаясь пристроиться между машинами.
В департаменте полиции региона сообщили, что стражи порядка устанавливают личность водителя.
Видео с нарушением ПДД водителем Toyota Camry было опубликовано в рубрике «Народные новости».
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