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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:37

Просмотров: 1880

Новый метод трудоустройства учителей запустили в Актау

Данный метод уже начали практиковать в одной из новых школ города, передает «Хабар 24».

Фото из доступных источников
Новый метод в трудоустройстве учителей начали практиковать в одной из новых городских общеобразовательных школ.

Теперь принимать на работу педагогов будут не директор и сотрудники отдела образования, а специальная комиссия в составе активистов. Они проводят собеседование с соискателем.

Житель Актау Акансеры Сахиев окончил ВУЗ и получил специальность учителя физкультуры. Он обошёл почти все школы города, но места для него не находилось. Узнав, что в новой школе учителей на работу принимают не решением одного директора, а целой комиссией, он сразу же пришёл сюда. Прошёл собеседование, ответил на все вопросы по своей профессии.

- Думаю, что именно такие проекты помогут искоренить коррупцию, - отметил Акансеры Сахиев.


В состав специальной комиссии вошли общественные деятели, представители площадки «Адалдык аланы» и сотрудники центра занятости.

- На одно место претендуют 20-30 кандидатов. Конкуренция большая. Но основной упор делается на безработную молодёжь. Бывает, что приходят не совсем компетентные специалисты. Например, у нас был кандидат на должность учителя английского языка, который не владел языком в должной степени. И таких случаев было, к сожалению, немало. Комиссия учитывает все эти нюансы, - рассказала наблюдатель Жулдыз Санакаева.


Отбор учителей в новую школу уже завершился. По его итогам к работе приступят 150 учителей.

- Насколько они квалифицированы, покажет время. Если такой способ трудоустройства окажется эффективным, не исключено, что его внедрят по всему городу, - сообщает агентство.



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