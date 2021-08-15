Новый метод трудоустройства учителей запустили в Актау

- Думаю, что именно такие проекты помогут искоренить коррупцию, - отметил Акансеры Сахиев.

- На одно место претендуют 20-30 кандидатов. Конкуренция большая. Но основной упор делается на безработную молодёжь. Бывает, что приходят не совсем компетентные специалисты. Например, у нас был кандидат на должность учителя английского языка, который не владел языком в должной степени. И таких случаев было, к сожалению, немало. Комиссия учитывает все эти нюансы, - рассказала наблюдатель Жулдыз Санакаева.

- Насколько они квалифицированы, покажет время. Если такой способ трудоустройства окажется эффективным, не исключено, что его внедрят по всему городу, - сообщает агентство.

Новый метод в трудоустройстве учителей начали практиковать в одной из новых городских общеобразовательных школ.Теперь принимать на работу педагогов будут не директор и сотрудники отдела образования, а специальная комиссия в составе активистов. Они проводят собеседование с соискателем.Житель Актау Акансеры Сахиев окончил ВУЗ и получил специальность учителя физкультуры. Он обошёл почти все школы города, но места для него не находилось. Узнав, что в новой школе учителей на работу принимают не решением одного директора, а целой комиссией, он сразу же пришёл сюда. Прошёл собеседование, ответил на все вопросы по своей профессии.В состав специальной комиссии вошли общественные деятели, представители площадки «Адалдык аланы» и сотрудники центра занятости.Отбор учителей в новую школу уже завершился. По его итогам к работе приступят 150 учителей.