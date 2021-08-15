Коммунальщики помогают в транспортировке кислородных баллонов в Жанаозене

Фото с паблика zhanaozen_online
Работники коммунального предприятия трудятся в провизорных центрах с 12 июня.
В дневную смену выходят 16 человек. Двое из них - техники, остальные занимаются поставками. В ночную смену задействовано шесть сотрудников.
Также две техники «Озенжылу» были направлены в медучреждение.
Всем процессом руководит начальник ГКП «Озенжылу» Боранбай Амандыков.
В дневную смену выходят 16 человек. Двое из них - техники, остальные занимаются поставками. В ночную смену задействовано шесть сотрудников.
Также две техники «Озенжылу» были направлены в медучреждение.
Всем процессом руководит начальник ГКП «Озенжылу» Боранбай Амандыков.
Оставьте свой комментарий первым.