Освещение над «зеброй» установят в районе «Солдатского» пляжа в Актау

- Люди в темноте переходят дорогу на свой страх и риск. Машины не тормозят даже на пешеходном переходе, так как в темноте его совсем не видно. Акимат, пожалуйста, сделайте освещение и установите дорожный знак, - обратилась Ляззат.

- По закупке и поставке световых столбов в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным поставщиком, - заверили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По словам местной жительницы Лизы, «зебра» через дорогу с «Солдатского» пляжа в жилой массив Приморский не освещается.Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, по проекту реконструкции автомобильной дороги от перекрёстка между 1, 1А, 3 и 3А микрорайонами до Т-образного перекрёстка села Умирзак установка светильников запланирована на конец августа - начало сентября текущего года.