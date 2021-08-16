В Мангистауской области за сутки зарегистрировано 143 заболевших коронавирусом

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Наибольшее количество заболевших за сутки выявлено в Алматы - 1503 человека. На втором месте Карагандинская область с показателем 1003. В тройке антилидеров также находится Нур-Султан с 943 заболевшими.



Выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки 5421 человек. Из них 40-в Мангистауской области.



Вчера, 16 августа, в стационарах региона находилось 1158 мангистаусцев.