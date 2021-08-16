В Мангистауской области за сутки от коронавируса умерли восемь человек

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Выздоровели от коронавируса, по данным пресс-службы акима области, за сутки в регионе 144 человека.



- С 9 августа по сегодняшний день выздоровели 843 мангистаусца. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 143 граждан. К сожалению, умерли восемь человек, - сообщили в ведомстве.