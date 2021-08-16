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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:42

Просмотров: 173

Фельдшер морского порта Курык подозревается в подделывании ПЦР-тестов для пересекающих границу

Местная жительница, работающая фельдшером морского порта, подделывала и реализовывала через сообщников ПЦР-тесты для пассажиров, выезжающих и въезжающих на территорию Казахстана. Об этом на брифинге сообщил Нурдильда Ораз, официальный представитель МВД Казахстана.

Фото с сайта soyuzmash.ru
Цены поддельных тестов, как рассказал Нурдильда Ораз, варьировались от 3 до 10 тысяч тенге.

- Военно-следственным управлением следственного департамента МВД пресечена деятельность жителей Мангистауской области, занимавшихся подделкой и реализацией ПЦР-тестов лицам, пересекающим государственную границу через морской порт Курык. Установлено, что 21-летняя местная жительница, работающая фельдшером морского порта, подделывала и реализовывала через сообщников ПЦР-тесты для пассажиров, выезжающих и въезжающих на территорию Казахстана, - сообщил Нурдильда Ораз.

При проведении следственных действий по месту жительства у подозреваемой изъяты готовые к реализации 48 поддельных ПЦР-тестов, ноутбук, принтер и другая оргтехника, которая использовалась для изготовления документов.

- По данном факту начато досудебное расследование, в ходе которого следствию предстоит разобраться о реальных масштабах преступной деятельности подозреваемых и количестве лиц, перешедших через госграницу в нарушение принимаемых эпидемиологических мер. Министерство внутренних дел напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование - арест до 40 суток, - сказал Нурдильда Ораз.




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