Фельдшер морского порта Курык подозревается в подделывании ПЦР-тестов для пересекающих границу

Цены поддельных тестов, как рассказал Нурдильда Ораз, варьировались от 3 до 10 тысяч тенге.- Военно-следственным управлением следственного департамента МВД пресечена деятельность жителей Мангистауской области, занимавшихся подделкой и реализацией ПЦР-тестов лицам, пересекающим государственную границу через морской порт Курык. Установлено, что 21-летняя местная жительница, работающая фельдшером морского порта, подделывала и реализовывала через сообщников ПЦР-тесты для пассажиров, выезжающих и въезжающих на территорию Казахстана, - сообщил Нурдильда Ораз.При проведении следственных действий по месту жительства у подозреваемой изъяты готовые к реализации 48 поддельных ПЦР-тестов, ноутбук, принтер и другая оргтехника, которая использовалась для изготовления документов.- По данном факту начато досудебное расследование, в ходе которого следствию предстоит разобраться о реальных масштабах преступной деятельности подозреваемых и количестве лиц, перешедших через госграницу в нарушение принимаемых эпидемиологических мер. Министерство внутренних дел напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование - арест до 40 суток, - сказал Нурдильда Ораз.