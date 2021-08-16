Корабли ВМС Казахстана отправились в Иран

Корабли «Сарыарка» и «Мангистау»

Основным участником соревнований станет корабль «Сарыарка». Корабль «Мангистау» направлен на состязания в качестве резервного. В международном конкурсе также примут участие военные моряки Азербайджана, Ирана и России.



- Участникам предстоит состязаться в стрельбе по морским и воздушным целям, бороться за «живучесть» корабля, продемонстрировать умения в спасательной подготовке, постановке корабля на якорь и бочку заданным курсом. Экипажи казахстанских военных кораблей в течение года проходили подготовку, поэтапно отрабатывая конкурсные упражнения. В этом году наши военные моряки намерены показать свои лучшие результаты, - отметили в пресс-службе министерства обороны страны.



«Кубок моря» - один из первых конкурсов, включенных в программу армейских международных игр. Соревнования проводятся с 2015 года и определяют экипаж надводного корабля с лучшей морской выучкой. Казахстанские военные моряки трижды, в 2015, 2016 и 2018 годах, становились серебряными призерами конкурса, а в 2017 и 2019 годах занимали третье место.



- Настрой и подготовка экипажа корабля – на высоком уровне. В течение года мы усиленно готовились к армейским играм, проводя различные корабельно-боевые учения, практические стрельбы. Уверен, наш экипаж выступит достойно, – рассказал Рауан Ергебеков, командир ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка», капитан третьего ранга.