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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 555

Корабли ВМС Казахстана отправились в Иран

Ракетно-артиллерийские корабли «Сарыарка» и «Мангистау» Военно-морских сил Казахстана совершают поход в иранский порт Бендер-Энзели для участия в конкурсе армейских международных игр «Кубок моря-2021». Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Корабли «Сарыарка» и «Мангистау»
Основным участником соревнований станет корабль «Сарыарка». Корабль «Мангистау» направлен на состязания в качестве резервного. В международном конкурсе также примут участие военные моряки Азербайджана, Ирана и России.

- Участникам предстоит состязаться в стрельбе по морским и воздушным целям, бороться за «живучесть» корабля, продемонстрировать умения в спасательной подготовке, постановке корабля на якорь и бочку заданным курсом. Экипажи казахстанских военных кораблей в течение года проходили подготовку, поэтапно отрабатывая конкурсные упражнения. В этом году наши военные моряки намерены показать свои лучшие результаты, - отметили в пресс-службе министерства обороны страны.

«Кубок моря» - один из первых конкурсов, включенных в программу армейских международных игр. Соревнования проводятся с 2015 года и определяют экипаж надводного корабля с лучшей морской выучкой. Казахстанские военные моряки трижды, в 2015, 2016 и 2018 годах, становились серебряными призерами конкурса, а в 2017 и 2019 годах занимали третье место.

- Настрой и подготовка экипажа корабля – на высоком уровне. В течение года мы усиленно готовились к армейским играм, проводя различные корабельно-боевые учения, практические стрельбы. Уверен, наш экипаж выступит достойно, – рассказал Рауан Ергебеков, командир ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка», капитан третьего ранга.



Корабли ВМС Казахстана отправились в Иран
Корабли ВМС Казахстана отправились в Иран
Корабли ВМС Казахстана отправились в Иран
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:25
Быть третьим, в соревновании четырех, не такое уж достижение.
И, тем не менее, успехов вам!
 
 

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