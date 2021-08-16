В Мангистауской области зафиксировано наибольшее значение годовой инфляции

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В Казахстане, как сообщает zakon.kz, инфляция за июль 2021 года составила 0,7% (в июне - 1,1%). Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 0,7% (в июне - 1,7%), на непродовольственные - на 0,5% (в июне - на 0,8%), на платные услуги - на 0,8% (в июне - 0,7%). В годовом выражении инфляция составила 8,4% (в июне - 7,9%).
- В разрезе регионов рост месячной инфляции замедлился в 14 регионах, в одном регионе - ускорился, в двух регионах темпы роста цен остались без изменений. Ускорение отмечено в Карагандинской области, где рост цен в июле составил 1,1%, что является наибольшим значением месячной инфляции среди регионов, - сообщает издание.
В Алматинской и Жамбылской областях темпы роста цен остались без изменений (1,0% и 0,8% соответственно). Самое низкое значение месячной инфляции зафиксировано в Алматы (0,3%).
Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в восьми регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Павлодарской и Мангистауской областях (9,2% и 9,1% соответственно).
- В разрезе регионов рост месячной инфляции замедлился в 14 регионах, в одном регионе - ускорился, в двух регионах темпы роста цен остались без изменений. Ускорение отмечено в Карагандинской области, где рост цен в июле составил 1,1%, что является наибольшим значением месячной инфляции среди регионов, - сообщает издание.
В Алматинской и Жамбылской областях темпы роста цен остались без изменений (1,0% и 0,8% соответственно). Самое низкое значение месячной инфляции зафиксировано в Алматы (0,3%).
Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в восьми регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Павлодарской и Мангистауской областях (9,2% и 9,1% соответственно).