COVID-19 выявили у 152 жителей Мангистау

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По состоянию на 17 августа у нас в регионе выявили 152 заболевших коронавирусом, также зафиксировано 144 факта выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 1517 заражённых. На втором месте Карагандинская область - 1101 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 632 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 17 073 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 11 467 человек.



Мангистау по-прежнему остаётся аутсайдером по вакцинации. Так I-м компонентом провакцинировано 125 759 человека, II-м компонентом - 86 652.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 15 августа, наш регион остаётся в «красной» зоне наряду с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областями.