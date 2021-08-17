Морские пехотинцы проходят сборы в Актау

- Мы оцениваем уровень профессиональной подготовки каждого прибывшего военнослужащего. Офицеры изучают особенности внутреннего распорядка частей, несения караульной и гарнизонной служб, работы с подчиненным личным составом, обслуживания штатного вооружения и военной техники, – рассказал начальник сборов полковник Серик Асылбеков.

​- Главная цель сборов - повышение методических и практических навыков молодых офицеров по руководству подразделениями в процессе учебно-боевой и повседневной деятельности, а также совершенствование профессиональных качеств молодых специалистов и обучение их единой методике, новейшим формам обучения и воспитания личного состава, - дополнили в пресс-службе Министерства обороны.

Участниками сборов стали более 50 молодых офицеров из Атырауского, Актюбинского, Бейнеуского и Актауского гарнизонов.Военнослужащие сдают зачёты по огневой и физической подготовке, на знание руководящих документов, общевоинских уставов. Также выполняют нормативы по инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.До конца текущего месяца молодые лейтенанты должны приступить к исполнению своих служебных обязанностей.