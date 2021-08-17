«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Августа
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.58 KZT
  • €1 = 501.33 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 559

Морские пехотинцы проходят сборы в Актау

В бригаде морской пехоты проходят сборы молодых лейтенантов – выпускников 2021 года военных учебных заведений Казахстана и зарубежных стран, передаёт пресс-служба Министерства обороны.

Фото предоставила пресс-служба Министерства обороны
Участниками сборов стали более 50 молодых офицеров из Атырауского, Актюбинского, Бейнеуского и Актауского гарнизонов.

Военнослужащие сдают зачёты по огневой и физической подготовке, на знание руководящих документов, общевоинских уставов. Также выполняют нормативы по инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

Морские пехотинцы проходят сборы в Актау


- Мы оцениваем уровень профессиональной подготовки каждого прибывшего военнослужащего. Офицеры изучают особенности внутреннего распорядка частей, несения караульной и гарнизонной служб, работы с подчиненным личным составом, обслуживания штатного вооружения и военной техники, – рассказал начальник сборов полковник Серик Асылбеков.


Морские пехотинцы проходят сборы в Актау


До конца текущего месяца молодые лейтенанты должны приступить к исполнению своих служебных обязанностей.

Морские пехотинцы проходят сборы в Актау


​- Главная цель сборов - повышение методических и практических навыков молодых офицеров по руководству подразделениями в процессе учебно-боевой и повседневной деятельности, а также совершенствование профессиональных качеств молодых специалистов и обучение их единой методике, новейшим формам обучения и воспитания личного состава, - дополнили в пресс-службе Министерства обороны.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика