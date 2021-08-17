Педагоги тотально привились от коронавируса в Актау

- Учителя начали получать прививки в добровольном порядке в мае этого года. Так как они находятся в непосредственном общении с детьми, вакцинация проводилась активно. Учебный процесс в этом году будет организован при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. В школах усилен четырёхступенчатый фильтр дезинфекции, вентиляция, кварцевание, режим влажной уборки, - рассказала руководитель Актауского городского отдела образования Багдат Турганбаева.

На сегодня в областном центре 39 общеобразовательных школ. Из них 25 государственных, одна вечерняя и 11 частных учебных заведений.Подлежащих вакцинированию 2415 педработников (99,5%) привились от коронавирусной инфекции.В новом учебном году школы города примут более 50 тысяч учащихся, из них 6150 пойдут в первый класс.С 1 сентября все школы республики начнут работу в традиционном формате.