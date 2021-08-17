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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:40

Просмотров: 993

Педагоги тотально привились от коронавируса в Актау

Учителя общеобразовательных школ полностью привились от коронавируса, сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото из доступных источников
На сегодня в областном центре 39 общеобразовательных школ. Из них 25 государственных, одна вечерняя и 11 частных учебных заведений.

Подлежащих вакцинированию 2415 педработников (99,5%) привились от коронавирусной инфекции.

- Учителя начали получать прививки в добровольном порядке в мае этого года. Так как они находятся в непосредственном общении с детьми, вакцинация проводилась активно. Учебный процесс в этом году будет организован при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. В школах усилен четырёхступенчатый фильтр дезинфекции, вентиляция, кварцевание, режим влажной уборки, - рассказала руководитель Актауского городского отдела образования Багдат Турганбаева.


В новом учебном году школы города примут более 50 тысяч учащихся, из них 6150 пойдут в первый класс.

С 1 сентября все школы республики начнут работу в традиционном формате.



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Комментарии ( 3 )

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  • leo529
 watlow (Посетители) Сегодня, 14:59
Учителя начали получать прививки в добровольном порядке в мае этого года

В каком добровольном порядке? Что вы лжете? Без превивок запретили приходить на работу. У нас медицина или ветеринария? Без согласия только скоту прививки ставят.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 13:34
Так бы все , хотя бы в городе , привились !
 
-1
  • babe
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  • Андpей
  • watlow
  • leo529
 Aidosh (Посетители) Сегодня, 12:33
Конечно привились, им грозят потерей работой
 
 

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