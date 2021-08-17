Сотрудник банка похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге в Мангистау

- Однако отдельные сотрудники букмекерских контор игнорируют требования закона с целью легкой наживы и вовлекают клиентов в нелегальные онлайн-казино и тотализаторы. К примеру, в Алматы осуждены должностные лица букмекерских контор «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting», которые организовали незаконный игорный бизнес. Суд назначил им различные меры наказания, - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

В прошлом году сотрудник одного из банков в регионе незаконно похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге. Далее он обналичил часть средств через букмекерскую контору.В ходе следствия все данные были доказаны. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.Работа нелегальных онлайн-казино, а также непрозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов.В связи с этим букмекерские конторы включены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они обязаны предоставить агентству финансового мониторинга информацию о подозрительных ставках.Их деятельность находится под контролем уполномоченных органов, которые часто определяют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы.Напоминаем, что в Казахстане законом «Об игорном бизнесе» деятельность онлайн-казино запрещена. За незаконные действия в сфере игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность.За непредставление букмекерскими конторами информации о сомнительных операциях в качестве субъектов финансового мониторинга они несут ответственность до лишения лицензии.