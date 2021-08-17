«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Августа
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.58 KZT
  • €1 = 501.33 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 343

Сотрудник банка похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге в Мангистау

Часть похищенных средств сотрудник банка обналичил через букмекерскую контору, передаёт агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

Фото из доступных источников
В прошлом году сотрудник одного из банков в регионе незаконно похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге. Далее он обналичил часть средств через букмекерскую контору.

В ходе следствия все данные были доказаны. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Работа нелегальных онлайн-казино, а также непрозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов.

В связи с этим букмекерские конторы включены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они обязаны предоставить агентству финансового мониторинга информацию о подозрительных ставках.

Их деятельность находится под контролем уполномоченных органов, которые часто определяют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы.

- Однако отдельные сотрудники букмекерских контор игнорируют требования закона с целью легкой наживы и вовлекают клиентов в нелегальные онлайн-казино и тотализаторы. К примеру, в Алматы осуждены должностные лица букмекерских контор «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting», которые организовали незаконный игорный бизнес. Суд назначил им различные меры наказания, - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.


Напоминаем, что в Казахстане законом «Об игорном бизнесе» деятельность онлайн-казино запрещена. За незаконные действия в сфере игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность.

За непредставление букмекерскими конторами информации о сомнительных операциях в качестве субъектов финансового мониторинга они несут ответственность до лишения лицензии.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика