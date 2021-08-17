Сельский кулинар планирует открыть кондитерскую в Мангистау

- Раньше на приготовление одного торта у меня уходило три часа, а вот сейчас с конвенционной печью «Smeg» я готовлю такой же торт за один час. На средства, предоставленные в счёт гранта, я приобрела несколько единиц оборудования, - поделилась Нуржамал Сериккызы.

Жительница села Мунайшы Нуржамал Сериккызы уже два года выпекает хлебобулочные изделия, в том числе торты, безе, самсу, булочки, пироги, пирожки. Принимает заказы односельчан. Печь изделия в обычной домашней духовке, по её словам, было неудобно и долго.В 2020 году Нуржамал Сериккызы прошла обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-бизнес». По государственной программе «Енбек» женщина получила безвозвратный грант в размере 583 400 тенге.В ближайшее время кулинар планирует открыть кондитерскую.