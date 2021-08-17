В Мангистау зарегистрировано 32 преступления с использованием информационных технологий

- Напоминаем, всегда следует проверять предлагаемые в сети товары и услуги, требовать дополнительные фото и видеообзоры. Убедительно просим не устанавливать и не запускать незнакомые программы по совету посторонних лиц. Также опасно переходить по сомнительным ссылкам, где требуется ввести конфиденциальные данные, такие как номер и CVV-код карты, - отметил глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

ОПМ «Anti-Fraud» проходило с 9 по 15 августа на территории Мангистауской области. Правоохранители зарегистрировали 32 преступления с использованием информационных технологий, а также раскрыли 11 ранее совершенных преступлений.Так, по статье 190 УК РК (Интернет-мошенничество) имеется 15 фактов по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов или предметов) - один, по статье 198 УК РК (Нарушение авторских и смежных прав) - четыре, по статье 188 части 2 пункту 4 УК РК (Кража путём незаконного входа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сети телекоммуникаций) - один. Также заблокированы 22 интернет-ресурса.