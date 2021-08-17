Жители Актау задолжали свыше 100 миллионов тенге за вывоз мусора

- Когда приходим с проверкой, они показывают договоры с несуществующими компаниями или компаниями, не имеющими собственные мусоровозы и контейнеры, - отметил Адилет Пиримкулов.

- Расходы предприятия только увеличиваются, запасные части к нам приходят в основном из России. Стоимость на ГСМ также растёт. Тариф в 250 тенге не только убыточен для «Caspiy Operating», но и для других компаний, которые хотели зайти на этот рынок. Из расчёта получается, что в день человек платит всего восемь тенге, - говорит Адилет Пиримкулов.

- Если мы возьмём и поделим общий объём привезённого на полигон для захоронения отходов, получаем в итоге, что у нас в городе якобы проживает более 500 тысяч человек. А население же, в свою очередь, наоборот, даёт данные, что в квартире проживает 1-2 человека. Вот люди и получают рассчитанное количество контейнеров, которые переполняются. Город растёт, люди делают ремонты, выносят свои строительные отходы и наполняют ими контейнеры, мусоровоз не рассчитан на поднятие веса выше нормы, гидравлика не справляется, рвутся контейнеры, ремонт техники обходится крупными суммами, - объяснил Адилет Пиримкулов.

На сегодняшний день задолженность юридических лиц перед ТОО «Caspiy Operating» составляет 25 миллионов тенге. Договоры на вывоз мусора они заключать не спешат в целях экономии, а мусор выбрасывают ежедневно в огромном количестве.В свою очередь, долг горожан перед ТОО «Caspiy Operating» на сегодня превышает 100 миллионов тенге.ТОО «Caspiy Operating» в настоящее время должен подрядчикам и обслуживающим компаниям крупные суммы.С целью оптимизации в августе специалисты ТОО «Caspiy Operating» провели анализ и увидели, что около 80 процентов населения оплачивают услугу за ввоз мусора через приложения. У компании имеется договор с Kaspi bank для поступления push-уведомлений горожанам об оплате. Квитанции направляются только тем, кто оплачивает через кассы.Есть понятие «норма накопления», на сегодняшний день она составляет 1,94 кубических метров в год с человека - это 0,16 кубических метров в месяц, то есть, один человек в год заполняет всего два мусорных контейнера.