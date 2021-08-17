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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:48

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Жители Актау задолжали свыше 100 миллионов тенге за вывоз мусора

В связи с ростом долгов населения за вывоз мусора ТОО «Caspiy Operating», в свою очередь, задолжало подрядчикам и обслуживающим компаниям крупные суммы. Тариф в 250 тенге за вывоз мусора директор компании Адилет Пиримкулов посчитал убыточным.

Фото автора из архива Лады
На сегодняшний день задолженность юридических лиц перед ТОО «Caspiy Operating» составляет 25 миллионов тенге. Договоры на вывоз мусора они заключать не спешат в целях экономии, а мусор выбрасывают ежедневно в огромном количестве.

- Когда приходим с проверкой, они показывают договоры с несуществующими компаниями или компаниями, не имеющими собственные мусоровозы и контейнеры, - отметил Адилет Пиримкулов.


В свою очередь, долг горожан перед ТОО «Caspiy Operating» на сегодня превышает 100 миллионов тенге.

ТОО «Caspiy Operating» в настоящее время должен подрядчикам и обслуживающим компаниям крупные суммы.

С целью оптимизации в августе специалисты ТОО «Caspiy Operating» провели анализ и увидели, что около 80 процентов населения оплачивают услугу за ввоз мусора через приложения. У компании имеется договор с Kaspi bank для поступления push-уведомлений горожанам об оплате. Квитанции направляются только тем, кто оплачивает через кассы.

- Расходы предприятия только увеличиваются, запасные части к нам приходят в основном из России. Стоимость на ГСМ также растёт. Тариф в 250 тенге не только убыточен для «Caspiy Operating», но и для других компаний, которые хотели зайти на этот рынок. Из расчёта получается, что в день человек платит всего восемь тенге, - говорит Адилет Пиримкулов.


Есть понятие «норма накопления», на сегодняшний день она составляет 1,94 кубических метров в год с человека - это 0,16 кубических метров в месяц, то есть, один человек в год заполняет всего два мусорных контейнера.

- Если мы возьмём и поделим общий объём привезённого на полигон для захоронения отходов, получаем в итоге, что у нас в городе якобы проживает более 500 тысяч человек. А население же, в свою очередь, наоборот, даёт данные, что в квартире проживает 1-2 человека. Вот люди и получают рассчитанное количество контейнеров, которые переполняются. Город растёт, люди делают ремонты, выносят свои строительные отходы и наполняют ими контейнеры, мусоровоз не рассчитан на поднятие веса выше нормы, гидравлика не справляется, рвутся контейнеры, ремонт техники обходится крупными суммами, - объяснил Адилет Пиримкулов.



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