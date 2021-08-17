Любителя езды по «встречке» установила полиция в Актау

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Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя Mazda 626, который выехал на полосу встречного движения.
Для справки:
Статья 596 часть 2 КоАП РК - Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней.
Предусматривается штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.
Напомним, видео с нарушением было опубликовано 15 августа в рубрике «Народные новости».
- На водителя был составлен протокол по части 2 статьи 596 КоАП РК, - ответили в департаменте полиции региона.
Для справки:
Статья 596 часть 2 КоАП РК - Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней.
Предусматривается штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.
Напомним, видео с нарушением было опубликовано 15 августа в рубрике «Народные новости».
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