В Мангистау доставлено 10 тысяч доз вакцины Vero Cell

Газиз Надуев

Данная вакцина, по словам Газиза Надуева, прошла временную государственную регистрацию в соответствии с правилами временной государственной регистрации вакцин против COVID-19, утверждёнными Постановлением Правительства Республики Казахстан №850.



- Препарат предназначен для активной иммунизации лиц старше 18 лет. Препарат вводится внутримышечно двумя дозами по 0,5 мл с интервалом от 21 до 28 дней. Чтобы получить вакцину, жителям области нужно только заполнить документы на вакцинацию, - сказал Газиз Надуев.



В целом в Мангистау показатель вакцинации против коронавирусной инфекции низкий. По области на 18 августа первым компонентом вакцинировано 127 237 человек, вторым компонентом - 87 974 человека.