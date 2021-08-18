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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

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В Мангистау доставлено 10 тысяч доз вакцины Vero Cell

Вакцина Vero Cell компании «Синофарм» произведена в Китае. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистауской области.

Газиз Надуев
Данная вакцина, по словам Газиза Надуева, прошла временную государственную регистрацию в соответствии с правилами временной государственной регистрации вакцин против COVID-19, утверждёнными Постановлением Правительства Республики Казахстан №850.

- Препарат предназначен для активной иммунизации лиц старше 18 лет. Препарат вводится внутримышечно двумя дозами по 0,5 мл с интервалом от 21 до 28 дней. Чтобы получить вакцину, жителям области нужно только заполнить документы на вакцинацию, - сказал Газиз Надуев.

В целом в Мангистау показатель вакцинации против коронавирусной инфекции низкий. По области на 18 августа первым компонентом вакцинировано 127 237 человек, вторым компонентом - 87 974 человека.



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