«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 19 Августа
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425 KZT
  • €1 = 500.23 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 19:27

Просмотров: 1410

Засуху в Мангистау можно было спрогнозировать: Казгидромет ответил на обвинения

Экс-министр сельского хозяйства накануне высказался о проблеме засухи в Мангистау, из-за которой происходит массовый падёж домашнего скота. По его словам, джута удалось бы избежать, если синоптики вовремя отреагировали бы на изменения погодных условий, передаёт ИА «NewTimes.kz».

Фото Павла Михеева
В интервью tengrinews.kz Асылжан Мамытбеков заявил, что в Казахстане «хромает прогнозирование погоды», так как данная отрасль работает по-старому, сообщает «NewTimes.kz”.

Он пояснил, что ранее государство финансировало метеостанции, где дежурные измеряли атмосферные явления с помощью линеек и вёдер.

«Уровень технологического оснащения станций и применяемые методы метеопрогнозирования до сих пор оставляют желать лучшего. Более того, метеостанций катастрофически недостаточно для нашей огромной территории — порядка 341 станции на всю страну, тогда как за рубежом такое количество приходится на один регион», — говорит Мамытбеков.

По его словам, казахстанцы получают только укреплённые прогнозы погоды, которыми крайне сложно пользоваться. Все потому, что об изменениях атмосферных явлений мы узнаём по областям, тогда как нужно делать прогноз по районам.

На что генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева ответила, что наряду с краткосрочными прогнозами погоды синоптики выпускают долгосрочные, которые имеют большую ценность для стратегического планирования социально-экономической деятельности государства, а также для составления агрометеорологических и гидрологических прогнозов.

«На сегодняшний день в мировой практике не имеется технологий по долгосрочному прогнозированию погоды, составленные прогнозы даже на базе самых лучших современных моделей очень часто оказываются ошибочными, т. к. погрешность прогноза вырастает вместе со сроком, на который он разрабатывается. Это объясняется хаотичной природой атмосферы, и сезонные прогнозы во всём мире всё ещё находятся на стадии научного поиска», — пояснила она.

Следом Данара Алимбаева дополнила, что ни в одной метеослужбе мира специалисты не могут с вероятностью 100 процентов на длительный срок прогнозировать, до каких экстремальных значений будут доходить температуры или количество осадков для того или иного дня месяца.

«Современное состояние науки этого не позволяет сделать, поскольку причиной обильных осадков или снегопадов являются циклоны, продолжительность жизни которых составляет всего 5-7 дней. Поэтому в долгосрочном прогнозе предоставляется только прогноз отклонения от климатической нормы, т. е. будет ли месяц теплее или холоднее, с дождями либо с засухами по отношению к норме», — разъяснила гендиректор РГП.

Руководитель метеослужбы добавила, что процент оправдываемости прогнозов во всех странах мира примерно одинаков. В противном случае методы, близкие к 100-процентному результату оправдываемости, давно бы применялись всеми национальными метеослужбами.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolu411
 Абвгд (Посетители) Вчера, 20:45
Попытался свою вину переложить на Гидрометцентр.
По большому счёту за такое(гибель животных от голода) уволить пологается.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика