Засуху в Мангистау можно было спрогнозировать: Казгидромет ответил на обвинения

Фото Павла Михеева
В интервью tengrinews.kz Асылжан Мамытбеков заявил, что в Казахстане «хромает прогнозирование погоды», так как данная отрасль работает по-старому, сообщает «NewTimes.kz”.
Он пояснил, что ранее государство финансировало метеостанции, где дежурные измеряли атмосферные явления с помощью линеек и вёдер.
«Уровень технологического оснащения станций и применяемые методы метеопрогнозирования до сих пор оставляют желать лучшего. Более того, метеостанций катастрофически недостаточно для нашей огромной территории — порядка 341 станции на всю страну, тогда как за рубежом такое количество приходится на один регион», — говорит Мамытбеков.
По его словам, казахстанцы получают только укреплённые прогнозы погоды, которыми крайне сложно пользоваться. Все потому, что об изменениях атмосферных явлений мы узнаём по областям, тогда как нужно делать прогноз по районам.
На что генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева ответила, что наряду с краткосрочными прогнозами погоды синоптики выпускают долгосрочные, которые имеют большую ценность для стратегического планирования социально-экономической деятельности государства, а также для составления агрометеорологических и гидрологических прогнозов.
«На сегодняшний день в мировой практике не имеется технологий по долгосрочному прогнозированию погоды, составленные прогнозы даже на базе самых лучших современных моделей очень часто оказываются ошибочными, т. к. погрешность прогноза вырастает вместе со сроком, на который он разрабатывается. Это объясняется хаотичной природой атмосферы, и сезонные прогнозы во всём мире всё ещё находятся на стадии научного поиска», — пояснила она.
Следом Данара Алимбаева дополнила, что ни в одной метеослужбе мира специалисты не могут с вероятностью 100 процентов на длительный срок прогнозировать, до каких экстремальных значений будут доходить температуры или количество осадков для того или иного дня месяца.
«Современное состояние науки этого не позволяет сделать, поскольку причиной обильных осадков или снегопадов являются циклоны, продолжительность жизни которых составляет всего 5-7 дней. Поэтому в долгосрочном прогнозе предоставляется только прогноз отклонения от климатической нормы, т. е. будет ли месяц теплее или холоднее, с дождями либо с засухами по отношению к норме», — разъяснила гендиректор РГП.
Руководитель метеослужбы добавила, что процент оправдываемости прогнозов во всех странах мира примерно одинаков. В противном случае методы, близкие к 100-процентному результату оправдываемости, давно бы применялись всеми национальными метеослужбами.
Он пояснил, что ранее государство финансировало метеостанции, где дежурные измеряли атмосферные явления с помощью линеек и вёдер.
«Уровень технологического оснащения станций и применяемые методы метеопрогнозирования до сих пор оставляют желать лучшего. Более того, метеостанций катастрофически недостаточно для нашей огромной территории — порядка 341 станции на всю страну, тогда как за рубежом такое количество приходится на один регион», — говорит Мамытбеков.
По его словам, казахстанцы получают только укреплённые прогнозы погоды, которыми крайне сложно пользоваться. Все потому, что об изменениях атмосферных явлений мы узнаём по областям, тогда как нужно делать прогноз по районам.
На что генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева ответила, что наряду с краткосрочными прогнозами погоды синоптики выпускают долгосрочные, которые имеют большую ценность для стратегического планирования социально-экономической деятельности государства, а также для составления агрометеорологических и гидрологических прогнозов.
«На сегодняшний день в мировой практике не имеется технологий по долгосрочному прогнозированию погоды, составленные прогнозы даже на базе самых лучших современных моделей очень часто оказываются ошибочными, т. к. погрешность прогноза вырастает вместе со сроком, на который он разрабатывается. Это объясняется хаотичной природой атмосферы, и сезонные прогнозы во всём мире всё ещё находятся на стадии научного поиска», — пояснила она.
Следом Данара Алимбаева дополнила, что ни в одной метеослужбе мира специалисты не могут с вероятностью 100 процентов на длительный срок прогнозировать, до каких экстремальных значений будут доходить температуры или количество осадков для того или иного дня месяца.
«Современное состояние науки этого не позволяет сделать, поскольку причиной обильных осадков или снегопадов являются циклоны, продолжительность жизни которых составляет всего 5-7 дней. Поэтому в долгосрочном прогнозе предоставляется только прогноз отклонения от климатической нормы, т. е. будет ли месяц теплее или холоднее, с дождями либо с засухами по отношению к норме», — разъяснила гендиректор РГП.
Руководитель метеослужбы добавила, что процент оправдываемости прогнозов во всех странах мира примерно одинаков. В противном случае методы, близкие к 100-процентному результату оправдываемости, давно бы применялись всеми национальными метеослужбами.