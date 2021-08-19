Жилой комплекс в Актау остался без газа из-за повреждения газопровода

Фото из доступных источников
Жителям комплекса «Ботанический сад» в 10 микрорайоне вчера вечером, 18 августа, отключили газ.
Причина - повреждение газопровода строительной техникой компании «Актаустрой», которая проводила работы у жилого комплекса.
Люди обращались в КСК, откуда их перенаправили в другие инстанции, но точного ответа о времени подключения газа им не сообщили.
В газовой службе Актау корреспонденту Lada.kz сказали, что в настоящее время на месте работают специалисты. Во второй половине дня работники РЦКУ планируют восстановить подачу газа.
Причина - повреждение газопровода строительной техникой компании «Актаустрой», которая проводила работы у жилого комплекса.
Люди обращались в КСК, откуда их перенаправили в другие инстанции, но точного ответа о времени подключения газа им не сообщили.
В газовой службе Актау корреспонденту Lada.kz сказали, что в настоящее время на месте работают специалисты. Во второй половине дня работники РЦКУ планируют восстановить подачу газа.