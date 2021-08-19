Кражу платья на рынке в Актау зафиксировала видеокамера

По словам продавцов рынка «РусКаз» в 23 микрорайоне, инцидент произошёл днём 17 августа.Камера зафиксировала, как женщина подошла к одному из бутиков на рынке и начала рассматривать платье.Затем сняла его с вешалки, свернула, положила в сумку и пошла дальше.Пострадавшие от рук воровки продавцы пока не обращались с заявлением в полицию.