Водительские права за 70 тысяч тенге предлагала мошенница в Актау

- Единственный способ законно получить водительское удостоверение - обучиться правилам и технике вождения автомобиля, а затем сдать экзамен. Не исключено, что мошенники не имеют никакого отношения к подделке документов, а лишь берут предоплату с потенциальных покупателей, после чего блокируют их и прекращают диалог. Уважаемые жители и гости области, будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.

В управление полиции Актау поступили несколько заявлений от горожан, которые стали жертвами мошенницы. Потерпевшие заявили, что некая женщина пообещала им помочь в получении водительского удостоверения за 70 000 тенге, но документы они так и не увидели.Злоумышленница, как сообщили в полиции, в общей сумме завладела 280 000 тенге.В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Anti-Fraud» сотрудниками криминальной полиции подозреваемая была задержана. Женщина дала признательные показания.По данному факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершённое неоднократно).Наказание предусматривает ограничение свободы на срок от трёх до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.Иная информация в интересах следствия не разглашается.