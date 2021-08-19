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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:19

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Водительские права за 70 тысяч тенге предлагала мошенница в Актау

Подозреваемая задержана и дала признательные показания, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
В управление полиции Актау поступили несколько заявлений от горожан, которые стали жертвами мошенницы. Потерпевшие заявили, что некая женщина пообещала им помочь в получении водительского удостоверения за 70 000 тенге, но документы они так и не увидели.

Злоумышленница, как сообщили в полиции, в общей сумме завладела 280 000 тенге.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Anti-Fraud» сотрудниками криминальной полиции подозреваемая была задержана. Женщина дала признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершённое неоднократно).

Наказание предусматривает ограничение свободы на срок от трёх до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

- Единственный способ законно получить водительское удостоверение - обучиться правилам и технике вождения автомобиля, а затем сдать экзамен. Не исключено, что мошенники не имеют никакого отношения к подделке документов, а лишь берут предоплату с потенциальных покупателей, после чего блокируют их и прекращают диалог. Уважаемые жители и гости области, будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.



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Комментарии ( 1 )

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 Sportikus (Посетители) Сегодня, 20:46
"несколько заявлений от горожан", спрос рождает предложения. Такие интересные, сами решили пойти коррупционным методом, а когда их кинули, то сразу в полицию. С них тоже надо спросить, по сути, они дали взятку за изготовление документов.
 
 

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