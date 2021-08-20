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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:06

Просмотров: 637

Асхат Аймагамбетов: Качество образования в городских школах Мангистау ниже сельских школ на севере Казахстана

О разрыве в качестве знаний между регионами страны рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на республиканской августовской конференции педагогов, передаёт новостной портал Tengrinews.kz.

Фото из доступных источников
Результаты PISA (математика, естествознание и читательская грамотность)2018 показали, что имеется разрыв в качестве знаний не только между сельскими и городскими школами, но и между разными регионами.

- Между прочим, разрыв между разными регионами нашей страны унитарный по своему устройству. Конечно, это вызывает очень большую тревогу, - отметил Асхат Аймагамбетов.


По его словам, показатели качества образования в городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областей ниже сельских школ Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей. В это же время в Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях наблюдается значительный разрыв в знаниях между городскими и сельскими школами.


Справка: Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment - PISA) – это тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 году, впервые прошёл в 2000 году. Тест организует Организация экономического сотрудничества и развития в консорциуме с ведущими международными научными организациями, при участии национальных центров.



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Комментарии ( 2 )

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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 09:18
Не удивительно. Мы то знаем правду, да только в СМИ не напишут ее. ))

АХТУНГ!
 
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  • Empro
  • non_alcoholic
 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 08:54
Вообще не удивлён. А когда-то г.Шевченко славился своим школьным образованием. Выпускники средних школ города без труда поступали в лучшие ВУЗы не только республики, но и в ВУЗы страны и даже столицы.
До сих пор с теплотой и благодарностью вспоминаю своих учителей.

Engineer
 
 

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