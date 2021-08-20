Асхат Аймагамбетов: Качество образования в городских школах Мангистау ниже сельских школ на севере Казахстана

- Между прочим, разрыв между разными регионами нашей страны унитарный по своему устройству. Конечно, это вызывает очень большую тревогу, - отметил Асхат Аймагамбетов.

Результаты PISA (математика, естествознание и читательская грамотность)2018 показали, что имеется разрыв в качестве знаний не только между сельскими и городскими школами, но и между разными регионами.По его словам, показатели качества образования в городских школах Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областей ниже сельских школ Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областей. В это же время в Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях наблюдается значительный разрыв в знаниях между городскими и сельскими школами.Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment - PISA) – это тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 году, впервые прошёл в 2000 году. Тест организует Организация экономического сотрудничества и развития в консорциуме с ведущими международными научными организациями, при участии национальных центров.