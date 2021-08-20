Пожарные машинки смастерили спасатели для детей в Актау

Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Актау изготовили пожарные машинки из имеющихся материалов.Игровые элементы были установлены вчера, 19 августа, на детской игровой площадке центра оказания специальных социальных услуг №3 в 1А микрорайоне для интересного проведения досуга воспитанников центра.Дети с радостью приняли подарок и с увлечением послушали рассказ о профессии пожарного.