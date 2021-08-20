На дорогах Актау установят 1200 искусственных неровностей

Фото с сайта ladatuning.net
На установку искусственных неровностей, а также 30 дорожных знаков будет затрачено 16,2 миллиона тенге.
Конкурс государственных закупок выиграло ТОО «Каз Транс Строй Сервис».
- Подрядчик определён, заключен договор. Работы планируют начать в конце августа - в начале сентября, - сообщили в пресс-службе акима Актау.
Установка искусственных неровностей планируется как на центральных дорогах, так и внутри некоторых микрорайонов.
Конкурс государственных закупок выиграло ТОО «Каз Транс Строй Сервис».
- Подрядчик определён, заключен договор. Работы планируют начать в конце августа - в начале сентября, - сообщили в пресс-службе акима Актау.
Установка искусственных неровностей планируется как на центральных дорогах, так и внутри некоторых микрорайонов.