На дорогах Актау установят 1200 искусственных неровностей

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На установку искусственных неровностей, а также 30 дорожных знаков будет затрачено 16,2 миллиона тенге.



Конкурс государственных закупок выиграло ТОО «Каз Транс Строй Сервис».



- Подрядчик определён, заключен договор. Работы планируют начать в конце августа - в начале сентября, - сообщили в пресс-службе акима Актау.



Установка искусственных неровностей планируется как на центральных дорогах, так и внутри некоторых микрорайонов.