«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Августа
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.66 KZT
  • €1 = 498.98 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 624

На дорогах Актау установят 1200 искусственных неровностей

Работы начнутся в конце августа - начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото с сайта ladatuning.net
На установку искусственных неровностей, а также 30 дорожных знаков будет затрачено 16,2 миллиона тенге.

Конкурс государственных закупок выиграло ТОО «Каз Транс Строй Сервис».

- Подрядчик определён, заключен договор. Работы планируют начать в конце августа - в начале сентября, - сообщили в пресс-службе акима Актау.

Установка искусственных неровностей планируется как на центральных дорогах, так и внутри некоторых микрорайонов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
vlad7272 (Посетители) Сегодня, 13:11
Писали же,что на дорогах 4 полосы и более установка искусственных неровностей запрещена.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Inder (Посетители) Сегодня, 13:10
Сначала убирают что типа закон требует, а потом обратно ставят......но уже через гос. тендер?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:36
С нашими кривыми дорогами ничего дополнительного и не нужно
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolu411
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 12:33
Хороший бизнес, ставить искуственные неровности потом их убирать, потом опять ставить. Кто-то хорошие деньги подымает в пандемию.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • leo529
  • Freeman81
  • kolu411
 Неравнодушный (Посетители) Сегодня, 12:19
Надо полагать ГОСТ на установку искусственных неровностей изменился, и теперь их можно устанавливать на проезжую часть с четырьмя и более полос? Или нет?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика