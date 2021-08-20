На телеканале «Мангистау» назначен новый директор

Фото Центра общественных коммуникаций. Ануарбек Бимагамбет на фото справа

Ануарбек Бимагамбет родился в 1980 году в Мангистауской области.



Трудовую деятельность начал в 1997 году журналистом телестудии «ТVT». Работал собственным корреспондентом агентства «Хабар» Мангистауской области и ТРК «Казахстан», журналистом ТРК «Казахстан-Актау», консультантом по связям с общественностью ТОО «Хазармунай».



Кроме этого, Ануарбек Бимагамбет работал главным экспертом пресс-службы акима Мангистауской области, руководителем пресс-службы акима Мангистауской области, пресс-секретарём, а также координатором Мангистауской областной федерации бокса, редактором журнала «Шеркала», редактором журнала «Әбіш әлемі», внештатным советником акима Мангистауской области, директором МОФ РТРК «Казахстан», а также руководителем телеканала «Актау».