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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 695

На телеканале «Мангистау» назначен новый директор

Ануарбек Бимагамбет назначен директором Мангистауского областного филиала АО «РТРК «Казахстан». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото Центра общественных коммуникаций. Ануарбек Бимагамбет на фото справа
Ануарбек Бимагамбет родился в 1980 году в Мангистауской области.

Трудовую деятельность начал в 1997 году журналистом телестудии «ТVT». Работал собственным корреспондентом агентства «Хабар» Мангистауской области и ТРК «Казахстан», журналистом ТРК «Казахстан-Актау», консультантом по связям с общественностью ТОО «Хазармунай».

Кроме этого, Ануарбек Бимагамбет работал главным экспертом пресс-службы акима Мангистауской области, руководителем пресс-службы акима Мангистауской области, пресс-секретарём, а также координатором Мангистауской областной федерации бокса, редактором журнала «Шеркала», редактором журнала «Әбіш әлемі», внештатным советником акима Мангистауской области, директором МОФ РТРК «Казахстан», а также руководителем телеканала «Актау».



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